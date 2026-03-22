Został sam

Wojciech Cejrowski korespondencja z USA Świątynia Grobu w Jerozolimie to miejsce, gdzie Chrystus został złożony do grobu, ale przede wszystkim miejsce Zmartwychwstania.
W Niedzielę Wielkanocną wznosi się okrzyki: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ. Huczna radość, bicie w dzwony, strzelanie na wiwat, petardy i trąby. W tym roku przy Grobie Pańskim będzie martwa cisza, bo Izraelici zamknęli to miejsce i zakazali świątecznych obchodów, odprawiania Mszy.
Zakaz wstępu „do odwołania” z powodu wojny z Iranem. Coś takiego nie zdarzyło się nigdy w ciągu dwóch tysięcy lat historii chrześcijaństwa. Ani w czasie wojen krzyżowych, ani w trakcie wojen światowych, ani w pandemii…
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
