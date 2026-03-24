Szef MSZ Węgier potwierdza doniesienia, które wcześniej nazwał "fake newsem"

"Washington Post" ujawnił, że Szijjarto rutynowo kontaktował się z Ławrowem podczas niejawnych unijnych spotkań w Brukseli poświęconych polityce zagranicznej. Komisja Europejska wezwała Węgry do wyjaśnienia sprawy, określając informacje amerykańskiej prasy jako "niepokojące".

Szijjarto potwierdził te doniesienia w poniedziałek wieczorem (23 marca). Argumentował, że decyzje Unii Europejskiej w sprawie energii, przemysłu motoryzacyjnego i bezpieczeństwa mają bezpośredni wpływ na stosunki Węgier z partnerami, którzy nie są członkami Wspólnoty.

– Tak, te kwestie muszą być omawiane z naszymi partnerami spoza UE. Rozmawiam nie tylko z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, ale także z naszym amerykańskim, tureckim, izraelskim, serbskim i innymi, przed i po posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. (...) To, co mówię, może zabrzmieć szorstko, ale dyplomacja polega na rozmowach z przywódcami innych krajów – stwierdził węgierski minister.

"Kłamstwa" i "fake newsy". Szijjarto odpowiada Tuskowi i Sikorskiemu

Wcześniej Szijjarto przekonywał, że doniesienia "Washington Post" to nieprawda. Komentarze premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego nazwał "fake newsami".

"Wiadomość, że ludzie Orbana informują Moskwę o posiedzeniach Rady UE ze szczegółami, nie powinna nikogo dziwić. Od dawna mamy co do tego podejrzenia. To jeden z powodów, dla których zabieram głos tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i mówię tylko tyle, ile potrzeba" – napisał Tusk w serwisie X.

"Zamiast szerzyć kłamstwa i fake newsy, przyjedź do Budapesztu wesprzeć opozycję! Ostatnio pomogło... nam" – odpowiedział Szijjarto.

Na stwierdzenie Sikorskiego, że doniesienia amerykańskiej prasy mogą wiele wyjaśnić, szef MSZ Węgier odpisał: "Fake news jak zawsze. Kłamiecie, żeby wesprzeć partię TISZA i stworzyć na Węgrzech marionetkowy rząd prowojenny. Nie uda wam się!".

Wkrótce wybory na Węgrzech. Orban straci władzę?

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne. Ostatnie sondaże wskazują, że Fidesz Viktora Orbana może stracić władzę.

Rząd w Budapeszcie jest jednym z niewielu w Europie, który utrzymuje regularne stosunki z Kremlem. Węgry nadal importują duże ilości paliw kopalnych z Rosji, pomimo presji UE na zmniejszenie zależności energetycznej od Moskwy.

Szijjarto odwiedził Moskwę 16 razy od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Jego ostatnia podróż miała miejsce 4 marca, kiedy na Kremlu spotkał się z Władimirem Putinem.

Czytaj też:

