Bruksela wyklucza Węgry z rozmów. "Ogranicza przepływ poufnych materiałów"

"The Washington Post" donosi, że rząd premiera Viktora Orbana utrzymywał bliskie kontakty z Moskwą przez cały czas trwania wojny na Ukrainie. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto miał wykorzystywać przerwy podczas spotkań z innymi państwami członkowskimi, aby przekazywać na bieżąco informacje rosyjskiemu odpowiednikowi, Siergiejowi Ławrowowi.

– Fakt, że węgierski minister spraw zagranicznych, bliski przyjaciel [rosyjskiego ministra spraw zagranicznych] Siergieja Ławrowa, praktycznie co minutę relacjonował Rosjanom przebieg każdego spotkania UE, jest jawną zdradą – powiedział lider węgierskiej opozycji Peter Magyar podczas wiecu wyborczego w weekend. Magyar jest głównym rywalem Orbana w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Głos w sprawie zabrał też polski premier Donald Tusk.

"UE ogranicza przepływ poufnych materiałów do Węgier, a unijni przywódcy spotykają się w mniejszych grupach. To jednak prawdopodobnie dopiero początek konsekwencji dla Viktora Orbana. Według pięciu europejskich dyplomatów i urzędników, którzy są zaniepokojeni ryzykiem ujawnienia przez Budapeszt poufnych informacji Kremlowi, nie będzie jednak żadnej formalnej reakcji UE na nową serię zarzutów" – donosi brukselski serwis Politico.

Różne formaty, aby uniknąć przecieków

Unijni urzędnicy obawiają się, że konfrontacja z Orbanem może dać mu polityczny wiatr w żagle w wyborach, które odbędą się 12 kwietnia. "Jeden z europejskich urzędników rządowych, który chciał zachować anonimowość, mówi, że obawy, iż Węgry przekazują informacje bezpośrednio do Moskwy, stały za wzrostem popularności formatów spotkań w węższych grupach z przywódcami o podobnych poglądach. Spotkania z udziałem wszystkich 27 państw członkowskich UE były organizowane rzadziej" – czytamy.

– Ogólnie rzecz biorąc, państwa członkowskie, które nie są w pełni lojalne, są głównym powodem, dla którego większość istotnych działań dyplomatycznych w Europie odbywa się obecnie w różnych mniejszych formatach – E3, E4, E7, E8, Trójkąt Weimarski, NB8, JEF itp. – wskazuje rozmówca.

