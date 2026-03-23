Przyjaźń polsko-węgierska. Nawrocki: Gdy byliśmy w potrzebie, Węgrzy byli z nami

Na mocy decyzji parlamentów Polski i Węgier 23 marca to Dzień Przyjaźni obu narodów. Uroczystości organizowane są w ten dzień naprzemiennie – raz w Polsce, kolejny na Węgrzech.

Prezydent Nawrocki wygłosił przemówienie. – Cieszę się, że spotykamy się z prezydentem Węgier w Przemyślu. Nasza przyjaźń budowana jest przez wieki, które nas zbliżały. Gdy byliśmy w potrzebie, Węgrzy byli z nami. Gdy byliśmy po różnych stronach barykady, Węgrzy nie chcieli strzelać do polskich powstańców. Naszą misją jest dziś to, by nasza przyjaźń nie stała się ofiarą krótkich politycznych drgań, które nie są w stanie zabić tego co w Polakach i Węgrach najważniejsze – wskazał.

– Dzisiaj z Węgrami wciąż łączy nas wiele, jako część rodziny europejskiej. Zarówno ja, jak i prezydent Tamás Sulyok, jesteśmy zwolennikami tego, aby Polska i Węgry były w UE, aby troszczyć się o rodzinę europejską i Unię. Ale troska nie oznacza braku krytyki. To, co robi KE – biurokratyzacja pewnych procesów, próby centralizacji wychodzące poza traktaty – zobowiązuje nas do tego, aby w troskę o jedność europejską, podnosić nasze wątpliwości – mówił.

Prezydent Nawrocki: W kwestii polityki Rosji stanowisko RP jest jasne

Karol Nawrocki zaznaczył, że są tematy, które dzielą Warszawę i Budapeszt. – Jak to przyjaciele, musimy mieć świadomość, że nie we wszystkim się zgadzamy. Dla Polski W. Putin i Federacja Rosyjska jest zagrożeniem egzystencjalnym. Polacy kochają Węgrów, nienawidzą W. Putina, który jest zbrodniarzem wojennym. Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych. Dla mnie – jako prezydenta RP – Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej i dla wschodniej flanki NATO i dla UE. Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne – podkreślił.

Kancelaria Prezydenta przypomina, że deklaracja o ustanowieniu 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej została przyjęta 12 marca 2007 r. na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później, 16 marca 2007 r. taką uchwałę przez aklamację podjął Sejm RP. Święto ustanowiono z inicjatywy ówczesnych Prezydentów: Lecha Kaczyńskiego i László Sólyoma.

Od tego czasu co roku miasta Polski i Węgier są naprzemiennie gospodarzami święta przyjaźni pomiędzy naszymi krajami i narodami z udziałem przywódców obu państw.

