"Obóz kartelu medialnego". Minister o atakach na prezydenta

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zjawi się w Budapeszcie. Celem wizyty będzie rozwijanie współpracy Polski i Węgier. Głowa państwa ma się spotkać z premierem Viktorem Orbanem. Za trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

"Prezydent Karol Nawrocki będzie w poniedziałek w Budapeszcie aby wesprzeć w kampanii wyborczej Wiktora Orbana. Tego samego, który blokuje 20 pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot 2 miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie. W kampanii, w której Orban straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU. W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine le Pen. Panie Prezydencie, proszę zainteresować się dlaczego nacjonalizm i złodziejstwo Orbana spowodowały, że Węgry stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy tego życzy Pan Polsce?" – napisał szef MSZ w serwisie X.

Bogucki: Tusk też spotkał się z Orbanem

Do wizyty Karola Nawrockiego na Węgrzech odniósł się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, który był w poniedziałek gościem telewizji wPolsce24.

– Prezydent dzisiaj także będzie na Węgrzech, także będzie rozmawiał z premierem Orbanem, który od wielu lat przeciwstawia się tej takiej lewicowej agendzie. Tak jak mówię, polityka rosyjska nas różni, bo tutaj mamy zdecydowanie inne poglądy – zaznaczył prezydencki minister.

Zbigniew Bogucki podkreślił, że w agendzie wizyty nie ma spotkania Karola Nawrockiego z Matteo Salvinim i Marine Le Pen.

– Przypomnę, że Donald Tusk na ostatniej radzie, na spotkaniu przywódców europejskich, spotkał się także z Viktorem Orbanem, chyba poklepywał go także po plecach, były jakieś rozmowy. Czy z tego powodu należy powiedzieć, że tak powiem, wspiera politykę, jeżeli chodzi o kierunek rosyjski premiera Orbana? Oczywiście nie. Problem jest taki, że nie wspiera polityki Orbana, jeżeli chodzi o kwestie zielonoładowe, zniesienie ETS-u, blokady na nielegalnych imigrantów – przypomniał szef Kancelarii Prezydenta RP.

"W przypadku Pierwszej Damy kartel potrafi brutalnie zaatakować"

Zbigniew Bogucki stwierdził również, że prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama stają się celem ataków.

– Z jednej strony jest ten obóz rządowy i walka polityczna, ale ta walka polityczna czy ataki na prezydenta są skorelowane czy wspomagane poprzez obóz kartelu medialnego, który w przypadku czy to Pierwszej Damy potrafi brutalnie zaatakować – powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP.

– Zresztą Pierwszą Damę, także żonę marszałka Hołowni, ja wczoraj też z uwagi na moją małżonkę bezpodstawnie byłem atakowany, ale to będzie na ich sumieniu – dodał.

