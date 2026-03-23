"Hitler XXI wieku". Minister uderza w Nawrockiego

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zjawi się w Budapeszcie. Celem wizyty będzie rozwijanie współpracy Polski i Węgier. Głowa państwa ma się spotkać z premierem Viktorem Orbanem. Za trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

"Prezydent Karol Nawrocki będzie w poniedziałek w Budapeszcie, aby wesprzeć w kampanii wyborczej Wiktora Orbana. Tego samego, który blokuje 20 pakiet sankcji wobec Rosji oraz zwrot 2 miliardów złotych za sprzęt, który Wojsko Polskie przekazało Ukrainie. W kampanii, w której Orban straszy rzekomą inwazją Ukrainy, w czym wspiera go specjalna ekipa GRU. W towarzystwie takich klakierów Putina jak Matteo Salvini i Marine le Pen. Panie Prezydencie, proszę zainteresować się dlaczego nacjonalizm i złodziejstwo Orbana spowodowały, że Węgry stały się najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy tego życzy Pan Polsce?" – napisał szef MSZ w serwisie X.

Kierwiński: Putin jest Hitlerem XXI wieku

Do wizyty prezydenta Nawrockiego na Węgrzech odniósł się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który był w poniedziałek gościem RMF FM.

– Przecież wszyscy wiemy, że nie chodzi o żadną przyjaźń polsko-węgierską. Chodzi o to, że pan prezydent Nawrocki postanowił na ostatniej prostej kampanii węgierskiej poprzeć pana Orbana. A Orban to jest ktoś, kto jest sojusznikiem Putina, to jest pieszczoch Putina – powiedział szef MSWiA. – Jeżeli polski prezydent obściskuje się z pieszczochem Putina, to we mnie wywołuje to jak najgorsze wrażenie, bo uważam, że to jest przeciw polskiemu bezpieczeństwu – dodał.

Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że Nawrocki zachowuje się tak, jakby nie rozumiał, że "Putin jest Hitlerem XXI wieku, że Putin zagraża suwerenności całej Europy Środkowej i popieranie jakiejkolwiek osoby w Unii Europejskiej, która jest koniem trojańskim Putina". Kierwiński stwierdził, iż "to jest po prostu sprzeczne z polską racją stanu".

Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że Viktor Orban blokuje zwrot dla Polski 2 miliardów za sprzęt, który Warszawa przekazała Ukrainie.

