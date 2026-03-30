"Szczerze przepraszamy". Ukraina bije się w piersi

Ukraina przeprosiła mieszkańców Estonii, Litwy i Łotwy w związku z incydentami, do których doszło w ubiegłym tygodniu, gdy ukraińskie drony wleciały na terytorium tych trzech państw.

– Ukraina nie kierowała i nie mogła kierować dronów w stronę krajów bałtyckich – oświadczył rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Heorhij Tychyj. Podkreślił, Kijów pozostaje w kontakcie ze swoimi partnerami w Tallinie, Wilnie i Rydze, a okoliczności incydentów są badane.

– Doszliśmy do wniosku, że w niektórych przypadkach odchylenia od kursu były spowodowane przez rosyjskie systemy walki elektronicznej – przekazał rzecznik. Podkreślił, że Ukraina oficjalnie przeprosiła mieszkańców państw bałtyckich za to, co się wydarzyło.

– Szczerze przepraszamy naszych przyjaciół w Estonii, na Łotwie i Litwie za te wydarzenia. Zapewniam, że my i nasi bałtyccy sojusznicy podzielamy przekonanie, że te incydenty i zagrożenia, z którymi borykają się wszystkie nasze kraje, mają jeden powód: rosyjską agresję na Ukrainę – wskazał Tichyj.

Incydent z dronami. Ukraina przeprasza Estonię, Litwę, Łotwę i Finlandię

Podczas serii ukraińskich ataków na rosyjskie porty w okolicach Sankt Petersburga w zeszłym tygodniu, kilka dronów "zabłądziło" na terytorium państw bałtyckich. Dwa rozbiły się na Łotwie i w Estonii, jeden na Litwie.

W niedzielę (29 marca) drony, z których co najmniej jeden był ukraiński, naruszyły przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Finlandii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie poinformowało, że przeprosiło stronę fińską za ten incydent, podając tę samą argumentację – że lot bezzałogowców został zakłócony przez Rosjan.

Był to pierwszy raz od początku wojny Rosji z Ukrainą, gdy drony naruszyły przestrzeń powietrzną Finlandii i wdarły się w głąb kraju.

Zełenski: Ukraina i USA mogą zamknąć niebo nad każdym państwem