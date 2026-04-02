Europa przestraszyła się Trumpa? W pośpiechu napisano oświadczenie

Poinformował o tym brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami.

W marcu Trump zażądał, aby siły morskie NATO pomogły w otwarciu Cieśniny Ormuz – strategicznego szlaku wodnego, którym przepływa około 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. skroplonego gazu ziemnego LNG.

Ponieważ prezydent USA spotkał się z odmową ze strony europejskich sojuszników, w odpowiedzi zagroził wstrzymaniem dostaw broni na Ukrainę w ramach PURL – inicjatywy NATO, która polega na finansowaniu przez kraje europejskie amerykańskiej broni dla Ukrainy.

Szybkie oświadczenie ws. Cieśniny Ormuz. Presja szefa NATO

W rezultacie pod naciskiem sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego grupa krajów, w tym Francja, Niemcy i Wielka Brytania, wydała 19 marca pospieszne oświadczenie, w którym wyraziła gotowość do "wniesienia wkładu w odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia przez Cieśninę Ormuz".

– To Rutte nalegał na wspólne oświadczenie, ponieważ Trump groził wycofaniem się z PURL i ogólnie z Ukrainy. Oświadczenie zostało następnie szybko sporządzone, a później dołączyły do niego inne kraje, ponieważ nie było wystarczająco dużo czasu, aby zaprosić wszystkich do jego podpisania jednocześnie – powiedziało jedno ze źródeł "FT".

Trump groził wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy? Był "histeryczny"

Jak relacjonuje gazeta, dwa dni przed publikacją oświadczenia Rutte wielokrotnie rozmawiał telefonicznie z Trumpem i sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jeden z urzędników przekazał dziennikarzom, że Rutte podczas rozmowy z przedstawicielami władz Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii tłumaczył, iż Trump był "histeryczny" w związku odmową przez Europejczyków pomocy w ochronie Cieśniny Ormuz.

W środę (1 kwietnia) prezydent USA wygłosił orędzie, w którym stwierdził m.in., że Ameryka nie potrzebuje Cieśniny Ormuz i że to kraje importujące stamtąd ropę powinny zająć się odblokowaniem tego jedynego szlaku morskiego z państw Zatoki Perskiej.

