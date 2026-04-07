Kanada członkiem Unii Europejskiej? Jest sondaż

25 proc. Kanadyjczyków uważa, że wejście Kanady do UE byłoby dobrym pomysłem, a 57 proc. – że to propozycja warta rozważenia. Przeciw jest 17 proc. badanych.

Pozytywnie w sprawie dołączenia Kanady do Unii odnoszą się głównie wyborcy liberalni i lewicowi. Przeciw częściej jest elektorat konserwatywny, choć prawie połowa w tej grupie uważa, że członkostwo w UE to pomysł, któremu warto się przyjrzeć.

Takie są wyniki najnowszego sondażu kanadyjskiego ośrodka Spark Advocacy, w którym wzięło udział 4 tys. osób.

Sondaż ws. przystąpienia Kanady do UE to efekt polityki Trumpa

Bruce Anderson, współzałożyciel Spark Advocacy, napisał w komentarzu do wyników badania, że "otwarcie się na nowe możliwości i kierunki" to efekt działań prowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa i "zakłócenia na arenie międzynarodowej", jakie wywołała prowadzona przez niego polityka.

"Ciągła wrogość Trumpa wobec NATO przyczyniła się do podsycenia pragnienia Kanadyjczyków, aby w przyszłości decyzje amerykańskiej administracji miały mniejszy wpływ na życie mieszkańców Kanady" – czytamy.

Anderson zwrócił także uwagę na przemówienie premiera Kanady Marka Carneya wygłoszone w Davos, w którym "choć (Carney – red.) zaznaczył, że członkostwo w UE nie jest jego zamiarem, to zarówno w Europie, jak i w Kanadzie, znacznie więcej uwagi poświęca się sposobom zacieśnienia współpracy w kwestiach gospodarczych i bezpieczeństwa".

Członkostwo w Unii przysługuje krajom europejskim

Ewentualne przystąpienie Kanady do UE jest mało realne z powodów prawnych. Zgodnie z unijnymi traktatami, członkostwo przysługuje państwom europejskim, co stanowi zasadniczą przeszkodę dla kraju położonego w Ameryce Północnej.

Obecnie do UE należy 27 państw, z czego 20 używa wspólnej waluty – euro. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2013 r., kiedy do Wspólnoty przyjęto Chorwację.

