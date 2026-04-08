Trump rozważa wyjście USA z NATO

Prezydent Donald Trump rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Jak poinformowała rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt, "będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte za kilka godzin".

Podczas konferencji prasowej w środę, zacytowała słowa o NATO, które, jak podkreśliła, pochodzą bezpośrednio od Donalda Trumpa: "Zostali przetestowani i zawiedli". Leavitt przywołała je w kontekście wojny w Iranie. Zdaniem Waszyngtonu sojusznicy Amerykanów nie zrobili bowiem wystarczająco dużo, aby wesprzeć operację USA i Izraela. – W ciągu ostatnich sześciu tygodni NATO odwróciło się od narodu amerykańskiego – dodała Karoline Leavitt. Rzeczniczka Białego Domu zaznaczyła, że prezydent USA może wypowiedzieć się o przyszłości Stanów Zjednoczonych w NATO po spotkaniu z sekretarzem Markiem Rutte.

Przypomnijmy, że prezydent Donald Trump powiedział 1 kwietnia w wywiadzie dla "The Telegraph", że "poważnie rozważa" wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO po zakończeniu wojny w Iranie. Tego samego dnia sekretarz stanu USA Marco Rubio w rozmowie z Fox News stwierdził, że Stany Zjednoczone będą musiały ponownie "przeanalizować wartość NATO dla USA".

Trump wskazał, od czego zaczął się konflikt w NATO

We wtorek Donald Trump powiedział, że sytuacja miedzy sojusznikami w NATO zaczęła pogarszać się po tym, jak zaczął domagać się przekazania USA kontroli nad Grenlandią.

– Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej oddać. A ja powiedziałem: "Pa, pa” – powiedział Trump podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Dziennikarze CNN zwracają uwagę, że słowa amerykańskiego prezydenta padły w przededniu wizyty sekretarza generalnego NATO w Waszyngtonie.

Czytaj też:

