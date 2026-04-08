USA i Iran usiądą do stołu. Jest data rozmów pokojowych

Na czele amerykańskiej delegacji stanie wiceprezydent J.D. Vance. W rozmowach wezmą udział także Steve Witkoff oraz Jared Kushner. Gospodarzem spotkania będzie premier Pakistanu Shehbaz Sharif.

"Mamy szczerą nadzieję, że rozmowy w Islamabadzie zakończą się sukcesem"

Rozmowy są bezpośrednim następstwem ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa 14-dniowego zawieszenia broni między USA, Iranem i Izraelem. – Zgodziłem się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni. Będzie to dwustronne zawieszenie broni! – przekazał Trump, podkreślając, że strony są "bardzo blisko zawarcia ostatecznego porozumienia".

Według amerykańskiej administracji zaplanowane na sobotę rozmowy mają umożliwić sfinalizowanie wcześniejszych ustaleń. – Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne w przeszłości zostały już uzgodnione – zaznaczył prezydent USA. Z kolei premier Pakistanu twierdzi: – Obie strony wykazały się niezwykłą mądrością i zrozumieniem oraz nadal konstruktywnie angażują się w promowanie pokoju i stabilności. Mamy szczerą nadzieję, że rozmowy w Islamabadzie zakończą się sukcesem – oświadczył Shehbaz Sharif.

Biały Dom poinformował również, że Iran "dał do zrozumienia, iż przekaże wzbogacony uran", co może być jednym z kluczowych elementów negocjacji.

Zdecydowania reakcja Białego Domu na sytuację w cieśninie Ormuz

Mimo zaplanowanych rozmów pokojowych, w regionie wciąż dochodzi do niepokojących wydarzeń, m.in. w cieśninie Ormuz. Po izraelskich nalotach na cele Hezbollahu w Libanie Iran zdecydował się na jej zamknięcie – ruch ten spotkał się z ostrą reakcją Waszyngtonu. – Takie stanowisko jest kompletnie nieakceptowalne. Ponownie to, co mówią publicznie, różni się od tego, co mówią prywatnie – powiedziała w środę wieczorem rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Jak podkreśliła, administracja USA domaga się natychmiastowego przywrócenia żeglugi. – Zaobserwowaliśmy dziś wzrost ruchu w cieśninie i powtórzę oczekiwania prezydenta – domagamy się jej natychmiastowego, szybkiego i bezpiecznego otwarcia – zaznaczyła.

