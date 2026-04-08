"Odpowiedź, której będą żałować". Mimo rozejmu, gorąco między Izraelem a Iranem
Udostępnij2 Skomentuj
Świat

Dodano: 
Iran
Iran Źródło: PAP / ABEDIN TAHERKENAREH
Izrael nie ustaje w atakach na cele Hezbollahu w Libanie. Iran zapowiada, że nie pozostawi tego bez odpowiedzi.

Armia Izraela przekazała, że przeprowadziła ostrzał blisko 100 celów organizacji terrorystycznej Hezbollah na terenie Libanu. Podkreślono, że jest to najbardziej intensywna fala nalotów, odkąd 2 marca Hezbollah dołączył do wojny. Wśród celów w Bejrucie, Dolinie Bekaa i na południu Libanu znalazły się m.in. siedziby wywiadu i biura wykorzystywane przez Hezbollah do planowania ataków, infrastruktura sił rakietowych i morskich tej organizacji oraz zasoby jej elitarnych sił Radwan.

Agencji Mehr informuje, że Iran szykuje odpowiedź na działania Izraela. "Stanowczo ostrzegamy zdradziecką Amerykę i jej syjonistycznego partnera-kata, że jeśli agresja na nasz ukochany Liban nie zostanie natychmiast powstrzymana, to udzielimy agresorom w regionie odpowiedzi, której będą żałować" – poinformowała irańska armia, której komunikat przywołuje półoficjalna agencja Libanu.

Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w środowych atakach Izraela zginęło co najmniej 112 osób, a 837 zostało rannych.

Izrael nie odpuszcza

Tymczasem szef sztabu Sił Obronnych Izraela, generał Ejal Zamir zapowiedział, że Izrael będzie kontynuować kampanię przeciwko Hezbollahowi w Libanie. W komunikacie wydanym po zawarciu rozejmu między USA a Iranem w nocy z wtorku na środę,, premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał, że zawieszenie broni nie dotyczy Libanu. To samo powtórzył w wywiadzie dla stacji PBS prezydent USA Donald Trump.

Jednak stoi to w sprzeczności z wypowiedzią premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa, który podkreślił, że dotyczy ono wszystkich, w tym sojuszników każdej ze stron.

W nocy z wtorku na środę (8 kwietnia) prezydent USA ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem pod warunkiem natychmiastowego otwarcia Cieśniny Ormuz. Donald Trump dodał, że rozejm będzie "obustronny", a powodem zgody "jest duży postęp w rozmowach na temat długoterminowego pokoju".

Źródło: Reuters / Onet
