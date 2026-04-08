Ponad 250 osób zabitych w atakach Izraela na Liban

– Tymczasowe zawieszenie broni z Iranem nie będzie obejmować Libanu. Dziś zadaliśmy Hezbollahowi najsilniejszy cios, jaki ponieśli od pagerów (akcja z września 2024 roku – przyp. red.) – powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Izrael przeprowadził największy atak na Liban od początku obecnej wojny na Bliskim Wschodzie, zabijając co najmniej 254 osoby i raniąc 837. W odpowiedzi irańskie władze ostrzegły, że Teheran może wycofać się z zawieszenia broni uzgodnionego z USA w nocy.

"Samoloty bojowe zrównały z ziemią kilka budynków w centrum Bejrutu, pokrywając niebo dymem. Minister obrony Izraela nazwał to 'niespodziewanym atakiem' na proirańską organizację Hezbollah. Stolica Libanu była wypełniona samochodami zmiażdżonymi przez eksplozje i płonącymi wrakami budynków, które ratownicy gasili z trudem. Izrael zbombardował ponad 100 baz wojskowych Hezbollahu w całym kraju" – opisuje "The Guardian".

Szpitale w Libanie wystosowały pilne apele o oddawanie krwi, a ministerstwo zdrowia wezwało do "oczyszczenia ulic", aby karetki mogły dotrzeć do rannych. "Ludzie spieszyli się do domów, aby sprawdzić, czy ich bliscy są cali. Jeden z mężczyzna został sfilmowany, jak biegnie w kierunku uszkodzonego budynku w dzielnicy Chiyah, krzycząc: 'W środku są ludzie!'. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia dzieci pokrytych gruzem" – czytamy.

Minister obrony Izraela, Israel Katz, powiedział, że dwa teatry działań – Iran i Liban – są odrębne i dodał, że celem jest "zmiana rzeczywistości w Libanie i usunięcie zagrożeń ze strony mieszkańców północy".

– Mam przyjaciela w tym budynku, Mahmudzie. Mam przyjaciela w tym budynku, Mahmudzie. Nie wiem, gdzie on jest. Nie odbiera telefonu. Musimy zakończyć tę wojnę, staje się to śmieszne – powiedział Shaden Fakih, 24-letni trener kalisteniki, który był na miejscu, gdy izraelski atak zniszczył budynek w dzielnicy Barbour w centrum Bejrutu.

"Odpowiedź, której będą żałować"

Armia Izraela przekazała, że przeprowadziła ostrzał blisko 100 celów organizacji terrorystycznej Hezbollah na terenie Libanu.

Agencji Mehr informuje, że Iran szykuje odpowiedź na działania Izraela. "Stanowczo ostrzegamy zdradziecką Amerykę i jej syjonistycznego partnera-kata, że jeśli agresja na nasz ukochany Liban nie zostanie natychmiast powstrzymana, to udzielimy agresorom w regionie odpowiedzi, której będą żałować" – poinformowała irańska armia, której komunikat przywołuje półoficjalna agencja Libanu.