"Polityczny teatr". Budapeszt wściekły na ruch Zełenskiego

Do spotkania ukraińskiego przywódcy z przedstawicielami węgierskiej mniejszości na Zakarpaciu, w tym żołnierzami doszło w czwartek.

Zełenski spotkał się z przedstawicielami węgierskiej mniejszości z Zakarpacia

Wołodymyr Zełenski rozmawiał z nimi m.in. o przygotowaniach do kolejnej zimy, relokacji przedsiębiorstw, roli samorządu lokalnego w finansowaniu budżetu, powrotu Ukraińców z zagranicy oraz rehabilitacji żołnierzy i weteranów. Prezydent podkreślał ponadto znaczenie wsparcia, jakie węgierska mniejszość okazuje Ukrainie w trudnym czasie wojny.

– Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za waszą wytrwałość w czasie tej trudnej zimy i za wsparcie frontu, a wojsku – za wszystkie wysiłki w obronie Ukrainy, naszego nieba oraz naszej krytycznej i cywilnej infrastruktury przed atakami Rosji. Wręczyłem żołnierzom odznaczenia. Dziękuję za waszą służbę – oświadczył Zełeński.

Szef MSZ odpowiada prezydentowi Ukrainy. "Polityczny teatr"

Ruch ukraińskiego przywódcy spotkał się z gwałtowną reakcją Budapesztu. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto określił spotkanie Zełenskiego jako organizowany tuż przed wyborami na Węgrzech "polityczny teatr".

"Zełenski nie powinien wystawiać politycznego teatru na Zakarpaciu zaledwie kilka dni przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi" – podkreślił, po czym dodał: "Zamiast tego musi natychmiast zakończyć przymusowe pobory i polowania na ludzi na ulicach oraz przywrócić prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, które są ograniczane od 2015 roku".

Ostatnia prosta. W niedzielę wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w najbliższą niedzielę, tj. 12 kwietnia. Badania opinii publicznej z ostatnich miesięcy potwierdzają, że węgierska scena polityczna została niemal w całości zawłaszczona przez dwa ugrupowania. Chodzi o rządzący obecnie Fidesz i opozycyjną partię Tisza. Zgodnie z wynikami najnowszego, opublikowanego w środę badania, partia Petera Magyara cieszy się poparciem 41 proc. Węgrów. Z kolei Fidesz premiera Orbana może liczyć na 34 proc. głosów. Co warto podkreślić, żadne inne ugrupowanie nie przekracza w badaniu 5-procentowego progu wyborczego.

