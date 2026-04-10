Kardynał: Liban ofiarą i zakładnikiem możnych tego świata

Wszyscy zdają się mieć jeden cel: zniszczyć przesłanie, które reprezentuje, a mianowicie możliwość pokojowego współistnienia ludzi różnych kultur i religii – dodał przewodniczący Konferencji Biskupów Francji.

Izrael niszczy Liban

W oświadczeniu opublikowanym wczoraj wieczorem po masowych izraelskich nalotach na Bejrut i południowy Liban, wyraził smutek, oburzenie i pełną solidarność z narodem libańskim "w tym dniu żałoby". 8 kwietnia izraelskie naloty bez ostrzeżenia zaatakowały kilka dzielnic w sercu Bejrutu, a także południowe przedmieścia stolicy, południowy Liban i Dolinę Bekaa, powodując ponad 300 ofiar śmiertelnych i setki rannych. Liczby te zwiększają liczbę ofiar śmiertelnych i 1,2 miliona osób przesiedlonych od początku konfliktu między Hezbollahem a Izraelem.

"Z całą stanowczością potępiam tę niedopuszczalną operację, przewrotnie nazwaną «Wieczną Ciemnością», a także cynizm, z jakim ją przeprowadzono, tuż przed wejściem w życie zawieszenia broni między walczącymi stronami. Cykl przemocy musi się zakończyć, a prawo międzynarodowe musi być przestrzegane" – stwierdził kard. Aveline. Wskazał, że historia uczy nas, iż bezpieczeństwa narodu nie osiąga się poprzez podsycanie nienawiści do innych.

Przypomniał misję prałata Hugues’a de Woillemonta, dyrektora generalny L’Œuvre d’Orient, kard. Béchary Boutros Raï, patriarchy Kościoła maronickiego, oraz abp. Paolo Borgii, nuncjusza apostolskiego w Libanie, którzy uczestniczyli w dostarczeniu pomocy humanitarnej ludności cywilnej południowego Libanu. "Byli świadkami zniszczeń, jakie od tygodni szaleją w regionie Tyru i Sydonu w wyniku konfliktu, którego cele terytorialne stają się coraz bardziej oczywiste, ze szkodą dla ludności zamieszkującej te ziemie od wieków" – stwierdził kard. Aveline, dodając, że "po powrocie do Bejrutu zobaczyli zniszczenia spowodowane śmiercionośnymi nalotami armii izraelskiej na ludność cywilną w sercu miasta".

W imieniu wszystkich biskupów Francji wezwał do przyjęcia zaproszenia papieża Leona XIV i zgromadzenia się na modlitwie o pokój w sobotę, 11 kwietnia o godzinie 18.00. Zachęcił również tych, którzy chcą i mogą wesprzeć L’Œuvre d’Orient darowiznami, aby w ten sposób udzielić konkretnej pomocy narodowi libańskiemu, wspólnotom chrześcijańskim na Bliskim Wschodzie, a za ich pośrednictwem wszystkim narodom, które pragną żyć w pokoju w tym regionie świata.

L’Œuvre d’Orient to francuskie stowarzyszenie, założone w 1856 roku, którego celem jest niesienie pomocy chrześcijanom Wschodu, głównie Bliskiego Wschodu, rogu Afryki, ale także Euiropy Wschodniej i Indii.

Czytaj też:

Minister obrony Pakistanu usuwa wpis o Izraelu. Co takiego napisał?