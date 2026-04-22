Wicepremier, szef MSZ Włoch Antonio Tajani, poinformował we wtorek, że wezwał do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa. Stało się to po tym, jak komentator rosyjskiej telewizji państwowej znieważał w programie premier Włoch Giorgię Meloni.

Rosyjski propagandysta obrażał premier Włoch

Agencja ANSA poinformowała we wtorek, że związany z Kremlem rosyjski dziennikarz i komentator telewizyjny Władimir Sołowjow w programie "Pełny kontakt", obrażał Giorgię Meloni. Nazywał on premier Włoch "faszystką", "patentowaną idiotką", "złą babą" oraz użył pod jej adresem wulgarnego określenia.

Dodał, że Giorgia Meloni jest "hańbą rasy ludzkiej, a jej drugim imieniem jest zdrada". – Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej przyrzekała wierność – mówił.

Ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ

"Zleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych wezwanie ambasadora Rosji Paramonowa, aby wyrazić formalny protest po skandalicznych i obraźliwych wypowiedziach prowadzącego Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji pod adresem Prezes Rady Ministrów Giorgii Meloni, której przekazuję pełną solidarność i wsparcie" – poinformował na platformie X Antonio Tajani.

Zacharowa skomentowała sprawę

Na sprawę zareagowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ, Maria Zacharowa.

Stwierdziła ona, że "Włochy są zaślepione propagandą i czas, aby zastanowiły się, po której stronie historii się znajdują".

– Włoscy dyplomaci przez wiele lat pozwalali zachodnim mediom, skupionym na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wpływać na swoje mózgi – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

