Rosyjski propagandysta obrażał Meloni. Zacharowa reaguje na ruch Włoch
Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa Źródło: PAP/EPA / MAXIM SHIPENKOV
Po tym, jak kremlowski propagandysta obrażał Giorgię Meloni, do włoskiego MSZ został wezwany ambasador Rosji. Głos w sprawie zabrała Maria Zacharowa.

Wicepremier, szef MSZ Włoch Antonio Tajani, poinformował we wtorek, że wezwał do MSZ ambasadora Rosji Aleksieja Paramonowa. Stało się to po tym, jak komentator rosyjskiej telewizji państwowej znieważał w programie premier Włoch Giorgię Meloni.

Agencja ANSA poinformowała we wtorek, że związany z Kremlem rosyjski dziennikarz i komentator telewizyjny Władimir Sołowjow w programie "Pełny kontakt", obrażał Giorgię Meloni. Nazywał on premier Włoch "faszystką", "patentowaną idiotką", "złą babą" oraz użył pod jej adresem wulgarnego określenia.

Dodał, że Giorgia Meloni jest "hańbą rasy ludzkiej, a jej drugim imieniem jest zdrada". – Zdradziła Trumpa, któremu wcześniej przyrzekała wierność – mówił.

"Zleciłem Ministerstwu Spraw Zagranicznych wezwanie ambasadora Rosji Paramonowa, aby wyrazić formalny protest po skandalicznych i obraźliwych wypowiedziach prowadzącego Władimira Sołowjowa w rosyjskiej telewizji pod adresem Prezes Rady Ministrów Giorgii Meloni, której przekazuję pełną solidarność i wsparcie" – poinformował na platformie X Antonio Tajani.

twitter

Stwierdziła ona, że "Włochy są zaślepione propagandą i czas, aby zastanowiły się, po której stronie historii się znajdują".

– Włoscy dyplomaci przez wiele lat pozwalali zachodnim mediom, skupionym na Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wpływać na swoje mózgi – powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

Czytaj też:
Zacharowa szokuje. Wymieniła Polskę na liście "współwinnych" II wojny światowejCzytaj też:
"Patentowana idiotka". Sołowjow obraził premier Meloni

Źródło: DoRzeczy.pl / Onet.pl
Czytaj także