Rosja potrzebuje tylko roku. Raport wywiadu powinien zaalarmować

Po zakończeniu wojny z Ukrainą, Rosja będzie potrzebowała zaledwie roku na przygotowanie do starcia z NATO – taki niepokojący wniosek płynie z raportu MIDV.

Holenderski wywiad zwraca uwagę na okoliczności, w których sojuszowi NATO może przyjść zmierzyć się z armią Kremla. Analitycy oceniają, że w przeciwieństwie do uwarunkowań zimnowojennych, obecnie czynniki mogące łagodzić rosyjskie dążenia, praktycznie nie istnieją. Chodzi o kwestie takie jak przejrzysty dwubiegunowy porządek światowy (USA-ZSRR), funkcjonująca architektura kontroli zbrojeń, zrozumienie i wiedza na temat strategicznego odstraszania oraz różne formalne i nieformalne struktury konsultacyjne.

Wskazano, że dotychczas działające instytucje, które były w stanie powstrzymywać kraje i liderów o "ekspansjonistycznych zapędach", albo wyczerpały swoją formułę (np. ONZ), albo przestały istnieć w ostatnich kilku latach (program Nowy START – dotyczący kontroli zbrojeń nuklearnych).

Plany i cele Rosji

Według raportu, Rosja dąży do multipolarnego porządku światowego, w którym będzie jednym z globalnych mocarstw. "W tej perspektywie wojna w Ukrainie ma dla rosyjskiego reżimu charakter egzystencjalny; nie chodzi (tylko) o terytorium, ale przede wszystkim o pozycję Rosji na świecie oraz przyszłość rosyjskiego narodu, kultury i (przywłaszczonych) tradycyjnych wartości" – piszą autorzy. Dla Rosji wnętrze kraju i środowisko na zewnątrz są ze sobą nierozerwalnie związane. Głównym zagrożeniem dla zdolności sprawowania kontroli przez władze Kremla są, według tam rządzących, zachodnie liberalno-demokratyczne systemy.

Dopóki trwa wojna na Ukrainie, nie ma mowy o konwencjonalnym starciu Rosji z NATO. Jednocześnie MIVD dodaje, że Moskwa już teraz podejmuje konkretne przygotowania do ewentualnego konfliktu. W ocenie holenderskiego wywiadu w najbardziej sprzyjających dla siebie okolicznościach, w ciągu roku od zakończenia działań wojennych w Ukrainie, Rosja będzie w stanie zgromadzić wystarczającą siłę bojową, by zainicjować regionalny konflikt z NATO.

