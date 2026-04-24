Uczelnia ogłosiła nabór. Dyskryminujące warunki aplikacji

Memorial University – jedyna uczelnia wyższa w Nowej Fundlandii i Labradorze – ogłosiła nabór na kilka stanowisk akademickich etatowych profesorów. Postawiono warunek: kandydaci nie mogą być heteroseksualnymi białymi mężczyznami.

Biali, heteroseksualni mężczyźni nie mogą aplikować

Na ogłoszenia zwrócił uwagę dziennikarz Chris Brunet. "W tym tygodniu jedyna uczelnia w Nowej Fundlandii, Memorial University, opublikowała 5 ofert pracy na stanowiska profesorów z etatem stałym (…) Każde z tych ogłoszeń zawiera zapis, że biali mężczyźni nie mogą aplikować" – napisał w serwisie X.

Oferty dotyczą kilku dziedzin. "Nawigacja wspierana przez AI", "Biochemia obliczeniowa", "Mapowanie genomu", "Wiedza rdzennych społeczności" oraz "Zdrowie społeczności i używanie substancji". Etaty są zarezerwowane dla kandydatów należących do określonych grup: "kobiet, osób 2SLGBTQIA+, ludności rdzennej, osób rasowo zróżnicowanych, oraz osób z niepełnosprawnościami".

"Lewicowe wymagania poszły za daleko"

Były premier kanadyjskiej prowincji Alberta, Jason Kenney zwrócił uwagę, że Memorial University został założony jako "żywy pomnik" upamiętniający ponadprzeciętnie dużą liczbę mężczyzn z Nowej Fundlandii poległych w czasie I wojny światowej. – 1 proc. męskiej populacji Nowej Fundlandii zginęło podczas Wielkiej Wojny. Memorial University został tak nazwany jako żywy, trwały pomnik ich poświęcenia. "Żaden z tych mężczyzn ani osób, które z nimi służyły, nie kwalifikowałby się dziś do nauczania na uniwersytecie nazwanym na cześć ich poświęcenia – napisał Kenney w serwisie X. – DEI [lewicowe wymagania dotyczące rzekomej „różnorodności, równości i inkluzywności” – red.] poszły zbyt daleko i trwają już zbyt długo" – napisał Kenney.

"Chociaż ograniczenie stanowiska w zakresie studiów nad rdzenną ludnością do kandydatów pochodzenia rdzennego może być uznane za uzasadnione (choć nie działa to symetrycznie, ponieważ analogiczne zawężenie, np. w przypadku historii Europy wyłącznie do osób o europejskim pochodzeniu, nie byłoby akceptowane), to wykluczanie heteroseksualnych białych mężczyzn z etatów profesorskich może być już traktowane jako forma dyskryminacji" – zwraca uwagę PCh24.pl.

Podobna sytuacja miała miejsce na Uniwersytecie w Toronto. Uczelnia ogłosiła rekrutację na stanowisko adiunkta w dziedzinie biologii obliczeniowej i nauki o danych. Tam również heteroseksualni biali mężczyźni nie mogli aplikować. Podobna sytuacja miała miejsce również w 2024 roku na Uniwersytecie Waterloo.

