Fico otrzymał zgodę na przelot. Premier Słowacji uda się do Moskwy

– Czechy udzieliły zgody na lot przez swoje terytorium samolotu premiera Słowacji Roberta Fico, który wybiera się na organizowaną 9 maja wielką paradę w Moskwie – poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czech Adam Čorgo.

W rozmowie z portalem "Novinky" dodał, że "strona słowacka złożyła standardowy wniosek o pozwolenie na przelot, które zostało wydane bez zwłoki", podkreślając przy tym, że "zarzuty dotyczące zakazu są fałszywe".

Kraje bałtyckie odmówiły premierowi Słowacji

Wcześniej zgody na przelot Roberta Ficy nad swoim terytorium nie wydały kraje bałtyckie.

W drugiej połowie kwietnia szef MSZ Estonii Margus Tsahkna oświadczył, że premier Słowacji nie otrzyma zgody na przelot do Moskwy na paradę 9 maja, która gloryfikuje agresora.

– Żaden kraj nie może wykorzystywać naszej przestrzeni powietrznej do zacieśniania więzi z Rosją w czasie, gdy Moskwa nadal łamie normy międzynarodowe i dopuszcza się agresji wobec Ukrainy i działa przeciw bezpieczeństwu całej Europy – dodał.

Podobne stanowisko zajęły Litwa i Łotwa.

– Litwa i Łotwa już nas poinformowały, że nie pozwolą nam przelecieć przez ich terytorium w drodze do Moskwy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie pozwalają premierowi innego państwa członkowskiego latać nad ich terytoriami – skomentował decyzję krajów Robert Fico.

Również Polska otrzymała od strony słowackiej wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Słowacji do Moskwy.

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, pytany był w poniedziałek podczas konferencji prasowej o to, czy Polska już podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przelot premiera Słowacji do Moskwy.

– Wedle mojej bieżącej wiedzy ten problem przestał istnieć – odpowiedział Radosław Sikorski.

Nie udzielił szerszej informacji na ten temat.

