Ksiądz złamał biodro. W szpitalu zaproponowali mu eutanazję

Choć ks. Larry Holland skończył 79 lat, to nie był „u kresu życia”, a jedynie w wyniku upadku w Boże Narodzenie złamał biodro. Trafił do Vancouver General Hospital na leczenie i rehabilitację. W trakcie rekonwalescencji przedstawiono mu jednak inną opcję.

Złamane biodro. Lekarz zaproponował... eutanazję

Pierwszy raz stało się to podczas rozmowy z lekarzem. Wspominając o możliwym pogorszeniu stanu zdrowia, lekarz zaproponował mu możliwość skorzystania z pomocy medycznej w umieraniu (MAiD). Ksiądz wyznał, że jest oszołomiony tą propozycją, po czym stanowczo odmówił, opierając się na przekonaniu, że nikt nie może rozporządzać ludzkim życiem, nawet w imię ulgi w cierpieniu. W odpowiedzi lekarz nazwał swe słowa udzielaniem informacji o dostępnych usługach.

Kilka tygodni później, gdy ból biodra nie ustępował, ponownie poruszyła ten temat pielęgniarka. W rozmowie z The B.C. Catholic, ks. Holland zaznaczył, że była ona „zawstydzona i niepewna, wydawała się działać z litości”.

"Wspomagane samobójstwo" w Kanadzie

Kanada zalegalizowała wspomagane samobójstwo za czasów premiera Justina Trudeau w 2016 roku. Od tego czasu do połowy 2024 roku liczba zgonów w wyniku MAiD w Kanadzie wzrosła trzynastokrotnie, jak donosił portal LifeSite News w sierpniu 2024 roku, cytując badanie kanadyjskiego think tanku Cardus z tego samego miesiąca. Dzięki temu kanadyjski program MAiD stał się najszybciej rozwijającym się programem wspomaganego samobójstwa na świecie.

Kanadyjski program MAiD odpowiadał w 2023 roku za nieco poniżej 5 proc. całkowitej liczby zgonów w Kanadzie. Średnia wieku Kanadyjczyków, którzy zmarli w tym roku w wyniku wspomaganego samobójstwa wyniosła 77 lat, dwa lata mniej niż w Holandii.

Koalicja na rzecz Zapobiegania Eutanazji (EPC) oszacowała, że do końca 2025 roku w wyniku samobójstw wspomaganych przez rząd zmarło łącznie 94 125 Kanadyjczyków, co stawia kraj na dobrej drodze do stania się pierwszym krajem, w którym w 2026 roku odnotuje się łącznie 100 tys. takich zgonów.

Czytaj też:

Seniorka trafiła do szpitala z bólem pleców. Zaproponowali jej eutanazjęCzytaj też:

Ofiara zbiorowego gwałtu poddana eutanazji. Sąd zgodził się na śmierć