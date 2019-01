Dzisiaj głosowanie ws. Brexitu. Posłowie zadecydują o przyszłości Wielkiej Brytanii

Porozumienie ws. zasad na jakich Wielka Brytania ma opuścić UE zostało przyjęte w listopadzie przez przywódców 27 państw Wspólnoty. Teraz dokument musi zatwierdzić brytyjski parlament.

Głosowanie ws. przyjęcia porozumienia miało odbyć się już 11 grudnia, jednak dzień wcześniej decyzją May zostało przełożone. Dlaczego? Brytyjska premier chciała zyskać nieco więcej czasu, aby przekonać parlamentarzystów do poparcia projektu. Jednak wiele wskazuje na to, że pomimo starań w kraju, a także rozmów z przywódcami UE, szefowa brytyjskiego rządu nie uzyska poparcia koniecznego do przyjęcia porozumienia – porozumienia, którego wypracowanie trwało wiele miesięcy.

Jeśli porozumienie nie zostanie przyjęte przez brytyjski parlament, oznacza to wiele utrudnień zarówno dla Brytyjczyków jak i dla pozostałych obywateli UE. Wytyczne dotyczące takiej sytuacji (tzw. twardego Brexitu) Komisja Europejska przygotowała już pod koniec ubiegłego roku (chodzi o podstawowe założenia w zakresie sytuacji obywateli, usług finansowych, ruchu lotniczego, kontroli granicznych i celnych oraz transportu).

Do takiej sytuacji szykuje się też brytyjski rząd. Według doniesień mediów wojska na Wyspach przygotowuje się do tłumienia ewentualnych zamieszek na wypadek twardego Brexitu, a władze wprost informują, że szpitale i placówki medyczne mają przygotowane zapasy leków. Zapasy produktów, które dotychczas brytyjskie firmy eksportowały z Unii Europejskiej, przygotowują też sklepy.

Brexit w marcu 2019 roku

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2016 roku odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców Wielkiej Brytanii opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Za wyjściem z UE było 51,89 proc. głosujących, przeciw 48,11 proc. Głosowanie miało charakter niewiążący, jednak rząd premier Theresy May przyjął je za ostateczny głos społeczeństwa. Termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE to 29 marca 2019 roku.