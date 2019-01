Szybki komentarz Tuska do głosowania ws. Brexitu

"Jeśli porozumienie jest niemożliwe, a nikt nie chce braku porozumienia, to kto wreszcie będzie miał odwagę powiedzieć, jakie jest jedyne pozytywne rozwiązanie?" – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Wpis szefa Rady Europejskiej jest komentarzem do wczorajszego głosowania w brytyjskim parlamencie. Posłowie najpierw głosowali nad poprawką do porozumienia ws. Brexitu, następnie nad przyjęciem samej umowy, która miała zapewnić Wielkiej Brytanii miękkie wyjście z Unii Europejskiej. Wniosek rządu Teresy May przepadł 230 głosami.

Dziennikarza podkreślają, że to największa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu. Obecna premier pobiła tym samym "rekord" należący do do premiera Ramsaya MacDonalda, który w 1924 roku, stojąc na czele mniejszościowego rządu Partii Prac przegrał głosowanie 166 głosowanie.

Z porozumieniem czy bez

Porozumienie ws. zasad na jakich Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską zostało przyjęte w listopadzie przez przywódców 27 państw Wspólnoty. Jednak bez akceptacji brytyjskiego parlamentu, porozumienie nie jest wiążące, co oznacza, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 29 marca br. bez żadnej umowy dotyczącej sytuacji obywateli, usług finansowych, ruchu lotniczego, kontroli granicznych i celnych czy transportu.

Jeszcze przed wczorajszym głosowaniem media spekulowały, że w wypadku odrzucenia przez parlament porozumienia ws. Brexitu, premier Theresa May może zwrócić się do Brukseli o przesunięcie momentu opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty. Na razie nie wiadomo jednak, czy brytyjska premier zdecyduje się na ten krok.