Gdy peleton z dużą prędkością mijał strefę kibiców, wyjechała ona częściowo na trasę, żeby uzyskać lepszy widok na zawodników. Wtedy jeden z kolarzy zderzył się ze skuterem i przeleciał przez kierownicę, a za nim przewróciło się kilku kolejnych zawodników. Na szczęście nikt nie doznał poważniejszych obrażeń.

Zagubione embriony

Amerykańska para poddała się w klinice w Orlando procedurze zapłodnienia in vitro i doczekała się dziewczynki. Jak się jednak okazało po porodzie, zaszła pomyłka. Test DNA wykazał, że kobieta i mężczyzna nie byli biologicznymi rodzicami dziecka, a ich embriony się zagubiły. Para jednak nie chciała się rozstawać z dziewczynką. Gdy biologiczni rodzice dziecka się odnaleźli, zawarto umowę, zgodnie z którą zostało ono ze swoimi dotychczasowymi opiekunami prawnymi.

Zakaz flag

Ośrodek Kultury Schlachthof (Rzeźnia) w Kassel w landzie Hesja to placówka prowadzona przez lewicowych aktywistów. Na jej terenie działa ogródek piwny, w którym można oglądać mecze. Ale nie wolno do niego wnosić flag narodowych. Okazuje się bowiem, że niektórzy klienci lokalu – mowa o imigrantach – mogliby ich obecność odebrać jako coś wykluczającego i zastraszającego.

Szczątki

Pracownicy austriackiej firmy technologii lotniczej FACC przeżyli szok. Zamówili półprodukty z tworzywa sztucznego. Paczki dostarczono, ale zamiast zamówionego towaru znaleźli w nich ludzkie szczątki. Jak ustaliła policja, zawartość przesyłek przeznaczona była do badań naukowych w laboratorium w Niemczech. Doszło do pomyłki firmy kurierskiej – paczki z materiałami technicznymi i szczątkami przyleciały tym samym samolotem z USA i zostały błędnie dostarczone.

Ocalone koty

W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów przeznaczonych na ubój po rozbiciu przez policję grupy zajmującej się nielegalnym handlem zwierzętami. W wyniku akcji w prowincji Tây Ninh i Ho Chi Minh zatrzymano dziewięć osób. Śledztwo rozpoczęto po serii kradzieży zwierząt domowych w Ho Chi Minh. Podejrzani przyznali się, że przez trzy lata wyłapywali koty, a następnie sprzedawali je handlarzom mięsa. Policję pochwalono za sprawną akcję, a koty wróciły do swoich właścicieli.