Naciski na Putina. Radykałowie wzywają do ataku nuklearnego

Przedstawiciele twardogłowego skrzydła coraz silniej naciskają na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby zrezygnował z rozmów ze Stanami Zjednoczonymi o pokoju na Ukrainie i zdecydował się na dalszą eskalację konfliktu – podał w piątek (26 czerwca) Reuters.

Według źródeł agencji, presja nasiliła się po serii ukraińskich ataków dronowych na cele położone głęboko na terytorium Rosji. W ostatnich tygodniach Ukraina uderzyła m.in. w Moskwę i Krym, powodując zakłócenia transportu lotniczego, pożary infrastruktury paliwowej i rosnące niezadowolenie części rosyjskiego społeczeństwa.

Wojna na Ukrainie. Twardogłowi w Rosji żądają eskalacji

Jak pisze Reuters, rosyjscy "jastrzębie" domagają się m.in. pełnej mobilizacji gospodarki i społeczeństwa na potrzeby wojny, zmasowanych bombardowań ukraińskich miast oraz ataków na zakłady produkujące drony w państwach europejskich wspierających Kijów.

Ci najbardziej twardogłowi wzywają Putina do użycia taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie.

Według agencji, nasilająca się radykalna retoryka pokazuje rosnące zaniepokojenie rosyjskich elit skutecznością ukraińskich ataków dalekiego zasięgu oraz frustrację związaną z brakiem przełomu w kontaktach z administracją Donalda Trumpa.

Część rosyjskich środowisk politycznych uważa, że Waszyngton nie doprowadził do zakończenia wojny na warunkach korzystnych dla Moskwy.

Mimo presji Kreml nie zdecydował się dotąd na realizację najbardziej radykalnych postulatów. Reuters podkreśla, że Putin nadal deklaruje gotowość do rozmów, choć jednocześnie rosyjskie wojska kontynuują ataki rakietowe i dronowe na Ukrainę, i są bliskie przejęcia całkowitej kontroli nad miastem Konstantynówka w obwodzie donieckim na Donbasie.

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