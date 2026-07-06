Pożary w Pirenejach. Zmiany na trasie wyścigu Tour de France

Władze departamentu Pireneje Wschodnie poinformowały, że sytuacja pożarowa pozostaje bardzo poważna.

Ogień objął już kilka tysięcy hektarów terenów leśnych i zarośli, a w regionie utrzymują się wysokie temperatury oraz silny wiatr sprzyjający rozprzestrzenianiu się pożarów.

Na trasie 3. etapu Tour de France nie będzie kibiców

Prefekt departamentu Pierre Regnault de la Mothe przekazał, że 3. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie rozegrany, jednak publiczność nie została dopuszczona do francuskiej części trasy, w tym okolic mety w Les Angles.

Odwołano również przejazd karawany reklamowej oraz części pojazdów towarzyszących wyścigowi, aby ułatwić działania służbom ratowniczym.

Kolarze wjadą do Francji. Pierwszy górski sprawdzian

Trasa poniedziałkowego etapu liczy 196 km i jest pierwszym poważnym górskim sprawdzianem tegorocznej Wielkiej Pętli. Kolarze mają do pokonania m.in. podjazd Col de Toses pierwszej kategorii oraz finałową wspinaczkę do Les Angles.

Po dwóch etapach liderem klasyfikacji generalnej jest Duńczyk Jonas Vingegaard z ekipy Visma | Lease a Bike. Drugie miejsce zajmuje Słoweniec Tadej Pogacar (UEA Team Emirates), a trzecie Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Wyścig rozpoczął się w minioną sobotę (4 lipca) w Barcelonie. Zwycięzcę poznamy za trzy tygodnie, w niedzielę (26 lipca) na Polach Elizejskich w Paryżu. Trasa obejmuje 21 etapów i liczy łącznie 3333 km.

Dwaj Polacy jadą w Wielkiej Pętli

Tour de France to najważniejsza kolarska impreza w sezonie. W tegorocznej edycji biorą udział dwaj Polacy – Michał Kwiatkowski z drużyny Netcompany INEOS i Kamil Gradek (Bahrain Victorious). Kwiatkowski ma wygrane dwa etapy Tour de France (w 2020 i 2023 roku).

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