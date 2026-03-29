Pijani kibice zaatakowali ekipę Polaka. Dantejskie sceny we Włoszech

Do incydentu doszło na 4. etapie wyścigu Settimana Coppi e Bartali. Dwóch mężczyzn zaatakowało samochód techniczny holenderskiej ekipy Visma Lease a Bike.

Jeden z nich wdrapał się na dach auta i próbował ukraść rower przymocowany na bagażniku. Drugi uderzał pięścią w szybę kierowcy, gdy ten próbował odjechać. Według Eurosportu, napastnicy byli pijani.

Nagranie bulwersującego incydentu zostało opublikowane w serwisie X na profilu francuskiego dziennika sportowego "L'Equipe".

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Członkowie ekipy nie odnieśli obrażeń, choć byli wstrząśnięci. Zespół od razu zgłosił sprawę policji oraz organizatorom wyścigu.

"Traktujemy ten incydent bardzo poważnie, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu naszych kolegów. Nasi pracownicy na miejscu natychmiast skontaktowali się z policją i zgłosili incydent organizatorom wyścigu. Ostatecznie żaden sprzęt nie został skradziony ani nie doszło do żadnych szkód. Koledzy w samochodzie czują się dobrze, ale co zrozumiałe, są wstrząśnięci" – przekazał dyrektor generalny Visma Lease a Bike Richard Plugge, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Kim jest polski kolarz Patryk Goszczurny?

Barwy juniorskiej ekipy Visma reprezentuje 20-letni Patryk Goszczurny, jeden z najbardziej obiecujących polskich kolarzy szosowych młodego pokolenia.

Jest medalistą mistrzostw Polski w kategorii juniorów oraz w klasyfikacji do lat 23. W 2025 r. zajął drugie miejsce w jeździe indywidualnej na czas w kategorii U23, był drugi na 4. etapie Orlen Wyścigu Narodów, a także uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji górskiej w Course de la Paix Grand Prix Jeseniky.

W 2024 r. Goszczurny zdobył dwa medale mistrzostw Polski juniorów – srebro w jeździe indywidualnej na czas i brąz w starcie wspólnym. Triumfował także w ubiegłorocznej, 15. edycji Orlen Tour de Pologne Amatorów. Rok wcześniej był drugi na mistrzostwach Polski juniorów.

Największe sukcesy młodzieżowe Goszczurnego to rok 2022 i dwa medale Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy – złoto w jeździe indywidualnej na czas oraz srebro w starcie wspólnym.