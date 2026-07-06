Rosja zaatakowana. Stany Zjednoczone pomogły Ukrainie

Zdaniem "Financial Timesa", który powołuje się na ukraińskie i zachodnie źródła, wsparcie wywiadowcze USA pomaga ukraińskim operatorom w wyznaczaniu optymalnych tras lotu bezzałogowców podczas ataków na cele znajdujące się głęboko na terytorium Rosji.

"FT" podał, że od początku 2026 r. ukraińskie drony przeprowadziły blisko 200 uderzeń na rosyjskie rafinerie i obiekty energetyczne, co oznacza jedenastokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dziennik ocenił, że nasilone ataki zaczynają wywoływać problemy z zaopatrzeniem w paliwo w części rosyjskich regionów. W ostatnich tygodniach celem ukraińskich dronów były m.in. obiekty w obwodzie leningradzkim oraz infrastruktura portowa w Petersburgu.

Rosyjskie władze regularnie informują o zestrzeliwaniu ukraińskich dronów, jednak – według "FT" – zwiększona produkcja bezzałogowców przez Ukrainę oraz ulepszenia technologiczne pozwalają na skuteczniejsze przełamywanie rosyjskiej obrony przeciwlotniczej.

Ani Waszyngton, ani Kijów nie skomentowały oficjalnie doniesień "Financial Timesa".

64 tys. ukraińskich dronów zaatakowało Rosję od początku roku

Według wyliczeń rosyjskich mediów niezależnych, Ukraina od początku roku zaatakowała Rosję prawie 64 tys. dronów. W czerwcu skuteczność ataków wyniosła 35 proc.

Połowę wszystkich maszyn przechwycono w maju i czerwcu – odpowiednio 14 195 i 17 832. W styczniu i lutym liczba zniszczonych dronów nie przekraczała 6000 miesięcznie.

Najwięcej bezzałogowców strąconych w ciągu jednego dnia odnotowano 17 maja – 1054. Kolejne dni z największą liczbą zestrzelonych dronów to 18 czerwca (992), 30 czerwca (927), 6 czerwca (911) i 23 maja (800).

Wcześniej dziennikarze gazety "Kommiersant" obliczyli, że obwody biełgorodzki, kurski i briański, a także anektowany Krym, były najczęściej atakowanymi przez ukraińskie drony w 2026 r.

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