Legalna aborcja do końca ciąży. Nowy Jork "uczcił" nowe prawo iluminacją

W stanie Nowy Jork wprowadzono ustawę, która liberalizuje prawo aborcyjne. Nowe przepisy pozwalają na usunięcie dziecka do końca trwania ciąży. Aby uczcić to wydarzenie, budynek One World Trade Center i Most Kościuszki zostały podświetlone na różowo.

Podświetlenie budynków zarządził gubernator stanu Andrew Cuomo, członek Partii Demokratycznej, który podpisał kontrowersyjną ustawę. Różowy to kolor kojarzony z organizacjami feministycznymi. Wcześniej przeciwko liberalizacji przepisów odbyły się liczne protesty. Ustawa przewiduje możliwość aborcji nawet w końcowym etapie ciąży. Usunięcie dziecka nie będzie również ścigane z kodeksu karnego. Wcześniej za przeprowadzanie aborcji groziło nawet siedem lat więzienia. Licencjonowany praktyk służby zdrowia będzie mógł dokonać aborcji bez wskazania powodu do 24 tygodnia ciąży, jeśli uzna to za wskazane. Po 24 tygoniu usunięcie dziecka będzie możliwe ze względu na zagrożenie życia matki lub jeśli płód nie będzie zdolny do życia.