Zamieszki we Lwowie. Sadowy oburzony zachowaniem Ukraińców

W środę wieczorem na lwowskiej dzielnicy Sychów doszło do zamieszek po zatrzymaniu przez wojskowych 30-letniego mężczyzny, który był poszukiwany za uchylanie się od obowiązku służby wojskowej. Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy zaatakowali wojskowy samochód, doprowadzając do jego zniszczenia i przewrócenia. Na miejsce skierowano policję, jednak – jak relacjonowali świadkowie – funkcjonariusze nie zdecydowali się na użycie siły wobec uczestników zajść.

Mer Lwowa Andrij Sadowy określa zamieszki mianem "haniebnego zachowania". "To, co widzieliśmy wczoraj we Lwowie jest bardzo niepokojące. To jeszcze nie diagnoza, ale już symptom. (…) Haniebne zachowanie grupy ludzi nie jest w stanie zniszczyć reputacji społeczności, ale rzuciło na nią cień" – stwierdził polityk.

Sadowy dodał, że w zeszłym roku młodzież wyszła na ulice przeciwko likwidacji antykorupcyjnej NABU. Mer Lwowa pochwalił tamten protest wskazując go jako pozytywny przykład manifestowania niezadowolenia.

"I przestańmy wreszcie nazywać żołnierzy 'pracownikami TCK'. Możemy dyskutować o funkcjonowaniu instytucji państwowych. Jednak utrudnianie żołnierzom wykonywania obowiązków służbowych, niszczenie mienia czy branie prawa w swoje ręce – to niedopuszczalne" – napisał.

Sadowy: Smutek i wstyd

Jego zdaniem nagrania z zamieszek "budzą smutek i wstyd". Polityk podkreślił, że wobec osób zamieszanych w rozróby zostaną wyciągnięte konsekwencje.

"W czwartym roku wojny na pełną skalę Ukraina pozostaje państwem prawa. Prawo musi być jedno dla wszystkich. Wydarzenia wczorajszego wieczoru muszą zostać poddane odpowiedniej ocenie prawnej. Wszyscy, którzy złamali prawo, muszą ponieść odpowiedzialność" – stwierdził.

Jego zdaniem to Rosja jest obecnie najbardziej zainteresowana tym, by Ukraińcy zaczęli walczyć między sobą. "Każdy konflikt wewnętrzny natychmiast staje się narzędziem wrogiej propagandy" – dodał.

Czytaj też:

Prof. Andrzej Nowak o Ukraińcach w wieku poborowym: Zabrać tych nierobów i tchórzy Czytaj też:

"Gangsterka i łajdactwo". Deputowana alarmuje ws. Ukrainy