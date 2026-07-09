"Gangsterka i łajdactwo". Deputowana alarmuje ws. Ukrainy

Według doniesień portalu Politico, Komisja Europejska pracuje nad nowym rozwiązaniem, które ma umożliwić państwom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej korzystanie z części przywilejów gospodarczych jeszcze przed formalnym przystąpieniem do Wspólnoty.

Celem nowego rozwiązania ma być przyspieszenie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej bez łagodzenia kryteriów akcesyjnych oraz bez zmiany obowiązujących zasad przyjmowania nowych państw. Głównym beneficjentem takiego rozwiązania byłaby Ukraina, której proces akcesyjny wyraźnie zahamował w ostatnim czasie.

Zajączkowska: Nie dam się zastraszyć

Tymczasem europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik wzywa Brukselę do zatrzymania procesu priorytetowego przyjęcia Kijowa do UE.

"Nie dam się zastraszyć! W Parlamencie Europejskim wnoszę o natychmiastowe zatrzymanie przyspieszonej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej" – napisała w czwartek w mediach społecznościowych deputowana do PE.

"Ukraińskie służby prowadzą listę Myrotworeć, na której umieszczają nazwiska ludzi zgłoszonych do nękania, zastraszania i eliminowania. Dziś na tą listę zostałam wpisana ja za piętnowanie ludobójców z UPA i obronę polskiej racji stanu. Wcześniej zostali wpisani moi koledzy z Patriotów dla Europy. To gangsterka i łajdactwo wobec unijnych dyplomatów!" – czytamy we wpisie na portalu X.

Europosłanka Konfederacji zaznaczyła, że oczekuje "reakcji szefowej Parlamentu Europejskiego w celu ochrony dyplomatów tej instytucji". "Nasze życie i nasze bezpieczeństwo jest w tym momencie zagrożone" – zwróciła uwagę polityk.

Europosłanka Konfederacji podarła flagę UPA

Ewa Zajączkowska-Hernik w swoim wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim nawiązała do rzezi wołyńskiej.

– Piłowanie ludzi żywcem, rozpruwanie brzuchów ciężarnych kobiet, nadziewanie dzieci na widły – tak UPA mordowała Polaków, Żydów, Czechów, Ormian i samych Ukraińców. A dziś Zełenski nadaje jednostce wojskowej imię "Bohaterów UPA", buduje państwowy panteon i ogłasza, że Ukraina sama będzie sobie wybierać bohaterów. Szkoda, że wybiera ich spośród nazistów – mówiła.

Deputowana do PE po wygłoszeniu przemówienia podarła banderowską flagę.

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