"Wywalić na kopach". Zajączkowska-Hernik atakuje

Oficjalne stanowisko w tej sprawie wicepremier przedstawił w poniedziałek.
– Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników, podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował szef MON.
Zajączkowska-Hernik: I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały?
Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
„'Zyskamy WDZIĘCZNOŚĆ' – odpowiedział minister Kosiniak-Kamysz na pytanie co Polska zyska przez oddanie Ukrainie kluczowych dla naszego bezpieczeństwa pocisków do Patriotów! Wdzięczność, rozumiecie?” – napisała deputowana do Parlamentu Europejskiego.
"Tyle dostaniemy. Za strategicznie ważny, drogi i trudno dostępny sprzęt. To jest już frajerstwo do potęgi" – dodała.
Jak zaznaczyła Zajączkowska-Hernik, "gdy rządzą nami ludzie, dla których zadowalającą walutą jest wdzięczność i poklepywanie po pleckach na forach międzynarodowych, to wiedzcie, że jesteśmy zgubieni". "I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały?" – zapytała.
"Ich wszystkich, na czele z Tuskiem i Kosiniakiem, trzeba wywalić stąd na kopach!" – stwierdziła europosłanka Konfederacji.
Kosiniak-Kamysz o "pożytecznych idiotach"
Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował sytuację podczas briefingu prasowego w Turcji.
– Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie – zaznaczył minister obrony narodowej, zwracając się do dziennikarzy.
Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "ta rosyjska narracja (...) szczególnie tutaj, na szczycie NATO, czasem nie potrzebuje nawet służb rosyjskich, wystarczą pożyteczni idioci, których niestety, jak widać, w Polsce nie brakuje, pod względem czasem opozycji, czasem głupich ich komentarzy".
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