"Wywalić na kopach". Zajączkowska-Hernik atakuje

Oficjalne stanowisko w tej sprawie wicepremier przedstawił w poniedziałek.

– Polska znajduje się w grupie sześciu użytkowników systemu Patriot z rakietami PAC-3 w NATO. Na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO, dowództwa sił amerykańskich w Europie oraz dowódcy sił połączonych i amerykańskich w Europie, generała Grynkiewicza, po przeprowadzeniu konsultacji z grupą użytkowników, podjęto decyzję o donacji pocisków Patriot – poinformował szef MON.

Zajączkowska-Hernik: I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały?

Do sprawy odniosła się w mediach społecznościowych europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

„'Zyskamy WDZIĘCZNOŚĆ' – odpowiedział minister Kosiniak-Kamysz na pytanie co Polska zyska przez oddanie Ukrainie kluczowych dla naszego bezpieczeństwa pocisków do Patriotów! Wdzięczność, rozumiecie?” – napisała deputowana do Parlamentu Europejskiego.

"Tyle dostaniemy. Za strategicznie ważny, drogi i trudno dostępny sprzęt. To jest już frajerstwo do potęgi" – dodała.

Jak zaznaczyła Zajączkowska-Hernik, "gdy rządzą nami ludzie, dla których zadowalającą walutą jest wdzięczność i poklepywanie po pleckach na forach międzynarodowych, to wiedzcie, że jesteśmy zgubieni". "I my chcemy, żeby inne państwa nas szanowały?" – zapytała.

"Ich wszystkich, na czele z Tuskiem i Kosiniakiem, trzeba wywalić stąd na kopach!" – stwierdziła europosłanka Konfederacji.

Kosiniak-Kamysz o "pożytecznych idiotach"

Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował sytuację podczas briefingu prasowego w Turcji.

– Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie – zaznaczył minister obrony narodowej, zwracając się do dziennikarzy.

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, "ta rosyjska narracja (...) szczególnie tutaj, na szczycie NATO, czasem nie potrzebuje nawet służb rosyjskich, wystarczą pożyteczni idioci, których niestety, jak widać, w Polsce nie brakuje, pod względem czasem opozycji, czasem głupich ich komentarzy".

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