Dramatyczne chwile w samolocie. Pasażer omal nie wypadł przez rozbite okno

Maszyna typu Boeing 737 NG wystartowała z Salonik i wkrótce po starcie zawróciła na lotnisko. Ryanair poinformował, że samolot wrócił po tym, jak "okno pasażerskie uległo przemieszczeniu podczas lotu", a jedna osoba otrzymała pomoc medyczną.

Według greckich mediów oraz dwóch źródeł branżowych cytowanych przez agencję Reutera, przyczyną zdarzenia mogło być oderwanie fragmentu silnika, który uderzył w kadłub i uszkodził okno, powodując rozhermetyzowanie kabiny. Nie zostało to jednak oficjalnie potwierdzone.

Pasażer, obywatel Serbii, został częściowo wyciągnięty na zewnątrz przez uszkodzone okno. Według informacji przekazanych przez serbski konsulat, nie odniósł obrażeń zagrażających życiu i trafił do szpitala w Salonikach.

Świadkowie poinformowali greckiego nadawcę publicznego ERT, że usłyszeli gwałtowny huk, zanim okno obok mężczyzny po sześćdziesiątce zostało poważnie uszkodzone. Wcześniej maski tlenowe wypadły z paneli nad głowami pasażerów, wywołując panikę.

Po lądowaniu wszyscy podróżni opuścili samolot i wrócili do terminala. Maszyna została pozostawiona na ziemi, a sprawę badają odpowiednie służby lotnicze.