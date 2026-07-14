USA trzecią noc z rzędu atakowały Iran. Operacja trwała pięć godzin

Według komunikatu, operacja trwała około pięciu godzin i objęła obiekty w Buszehrze, Czabaharu, Jasku, Konaraku, Abu Musie i Bandar-e Abbas.

Jak podał CENTCOM, celem ataków było dalsze osłabienie zdolności Iranu do prowadzenia działań przeciwko żegludze handlowej w rejonie Cieśniny Ormuz. Amerykańskie siły użyły amunicji precyzyjnej do rażenia systemów obrony wybrzeża, stanowisk rakietowych i dronowych oraz infrastruktury morskiej.

Według dowództwa, w regionie Bliskiego Wschodu stacjonuje obecnie ponad 50 tys. amerykańskich żołnierzy. CENTCOM zapewniło, że siły USA pozostają w stanie pełnej gotowości do prowadzenia dalszych operacji.

ZEA: Iran zaatakował dwa tankowce

Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiadomiły, że irańskie pociski manewrujące trafiły w dwa tankowce (Mombasa i AI Bahiyah) w pobliżu cieśniny Ormuz. W wyniku ataku zginęła jedna osoba (obywatel Indii), a osiem zostało rannych.

Nowa fala uderzeń jest elementem trwającej od kilku dni eskalacji konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, której towarzyszą wzajemne ataki oraz napięcia wokół bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz.

Trump: USA będą pobierać opłaty od statków w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek (13 lipca) przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również, że Stany Zjednoczone będą pobierać opłaty od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

Najwyższe dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło w odpowiedzi, że Stany Zjednoczone nie mają żadnego wpływu na sytuację w cieśninie i nie pozwolą Amerykanom ingerować w zarządzanie Ormuzem.

Wojna rozpoczęta przez Stany Zjednoczone i Izrael przeciwko Iranowi 28 lutego doprowadziła do destabilizacji Zatoki Perskiej i rozprzestrzeniła się na cały region. Cieśnina Ormuz stała się głównym polem bitwy w tym konflikcie.

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