Trump chce kontroli. Będzie oczekiwał opłat

Amerykański przywódca zasugerował w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News, że w niedzielę prowadzone były rozmowy z irańskimi negocjatorami, ale rozmowy ponownie nie przyniosły żadnego rezultatu.

– Wczoraj mieli 11-godzinne spotkanie. Z tymi ludźmi wszystko trwa 11 godzin (...) wszystko zostało uzgodnione wczoraj, a oni wychodzą z sali, oddzwaniają i mówią, że musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Powiedziałem: "zmiany?". Nie będziemy wprowadzać zmian – powiedział Trump. Jak zaznaczył, przedstawiciele Teheranu "nic od niego nie dostali".

Trump: Teraz po prostu uderzymy ich mocno

Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że siły Iranu zostały pokonane, a prowadzone negocjacje nie mają sensu ze względu na łamanie postanowień przez drugą stronę.

– Zawarliśmy już 10 umów z tymi ludźmi, więc teraz po prostu uderzymy ich mocno i zatrzymamy cieśninę, i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikami cieśniny – podkreślił Donald Trump. – Może nazwiemy się aniołem stróżem cieśniny. I powinniśmy otrzymać za to zwrot kosztów. Kiedy to zrobimy, otrzymamy zwrot kosztów, ponieważ inne narody są bardzo bogate. Są po naszej stronie i nie można oczekiwać, że zrobimy to za darmo – mówił amerykański przywódca.

Jak zaznaczył Trump, Stany Zjednoczone strzegły Cieśniny Ormuz przez 50 lat i "nigdy nie dostały za to zapłaty". Prezydent USA podkreślił, że Waszyngton nie chce dużej kwoty, ale "po prostu zwrot kosztów za to wszystko, co zrobiliśmy, narażając naszych ludzi na niebezpieczeństwo".

Donald Trump odniósł się do sytuacji również na swojej platformie Truth Social. "Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od obecności Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wpłynięcie lub wypłynięcie statków lub klientów Iranu. Wszystkie pozostałe kraje będą mogły uczciwie i otwarcie korzystać z Cieśniny. Stany Zjednoczone będą od tej pory znane jako "STRAŻNIK CIEŚNINY ORMUZ", ale jako takie i dla UCZCIWOŚCI otrzymają zwrot w wysokości 20 proc. od wszystkich przewożonych ładunków, wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bardzo niestabilnym regionie świata. Proces i tworzenie cieśniny rozpoczną się natychmiast. Dziękuję za uwagę!" – napisał amerykański przywódca.

Cieśnina Ormuz ponownie otwarta dla statków handlowych

Prezydent USA Donald Trump przekazał w niedzielę, że Cieśnina Ormuz znów jest otwarta dla statków handlowych. Między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wciąż dochodzi do wzajemnych ataków.

Przywódca Stanów Zjednoczonych poinformował o ponownym otwarciu cieśniny w rozmowie ze stacją telewizyjną NBC.

Wiadomość dotyczącą tej kwestii podało również amerykańskie wojsko. "Cieśnina Ormuz jest otwarta dla wszystkich statków pragnących legalnie przepłynąć tę międzynarodową drogę wodną" – poinformowało Dowództwo Centralnego Stanów Zjednoczonych. W specjalnym komunikacie.

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