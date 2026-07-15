Wielka Brytania: Zabójstwo znanej działaczki pro-life

78-letnia Widdecombe została znaleziona martwa w swoim domu w hrabstwie Devon w czwartek rano z poważnymi obrażeniami. Według śledczych do zabójstwa doszło około godz. 12.30 dzień wcześniej. Początkowo policja z Devon i Kornwalii nie dopatrywała się motywów politycznych ani terrorystycznych.

W sobotę zatrzymano 28-letniego mieszkańca Rotherham w South Yorkshire pod zarzutem morderstwa. Następnie został on ponownie aresztowany pod zarzutem popełnienia, przygotowania lub podżegania do aktów terroryzmu. Mężczyzna pozostaje w policyjnym areszcie i jest przesłuchiwany.

Szef krajowej policji antyterrorystycznej Laurence Taylor poinformował, że śledztwo zostało przekazane jednostkom ds. zwalczania terroryzmu po uzyskaniu nowych informacji i dowodów. Dodał, że funkcjonariusze badają wiele możliwych motywów ataku i apelują do świadków o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w dochodzeniu.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood potwierdziła, że podejrzany nie figurował w programie "Prevent”, służącym zapobieganiu radykalizacji. Zapewniła również, że priorytetem pozostaje wyjaśnienie motywów zbrodni, składając jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie i bliskim ofiary.

Według informacji brytyjskiego dziennika "The Sun" nagrania z monitoringu mają przedstawiać podejrzanego opuszczającego Rotherham rano w dniu zabójstwa z przedmiotem przypominającym drewniany kij. Śledczy podejrzewają, że przebył około 430 km do domu Widdecombe na terenie Dartmoor w hrabstwie Devon.

Poruszenie w Wielkiej Brytanii

Sprawa wywołała debatę na temat bezpieczeństwa brytyjskich polityków. Mahmood poinformowała, że zaproponowała spotkanie lidera Reform UK Nigela Farage'a z przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych odpowiedzialnymi za ochronę osób publicznych. Widdecombe była rzeczniczką tej partii ds. imigracji i wymiaru sprawiedliwości.

Ann Widdecombe przez 23 lata, od 1987 do 2010 roku, zasiadała w Izbie Gmin z ramienia Partii Konserwatywnej. Po odejściu z parlamentu dołączyła do Partii Brexitu, późniejszej Reform UK, jako europosłanka. W 1993 roku przeszła z Kościoła anglikańskiego do Kościoła katolickiego. Była znana z jednoznacznej obrony nauczania Kościoła katolickiego oraz działalności na rzecz ochrony życia ludzkiego.

Widdecombe jest trzecim brytyjskim politykiem zamordowanym w ostatniej dekadzie. W 2016 roku zginęła posłanka Partii Pracy Jo Cox, a w 2021 roku konserwatywny parlamentarzysta David Amess.

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