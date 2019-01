Moskwa pomaga Maduro sprzedawać rezerwy złota Wenezueli

Dziennikarze piszący o sprawie tajemniczych lotów (18-19 oraz 29–30 stycznia) informują, że samolot najpierw skierował się do Dubaju, gdzie na tamtejszym lotnisku czekały na niego samochody do przewozu gotówki i kosztowności oraz urzędnicy z Banku Centralnego Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ładunek, kontenery ze złotem, rozładowano, w to miejsce samolot zabrał gotówkę i udał się przez Maroko i Cabo Verde do Wenezueli.

Z informacji, które pojawiają się w rosyjskich mediach wynika, że w styczniu bieżącego roku, w skarbcu Banku Rosji znajdowało się jeszcze 30 ton zdeponowanego przez Caracas złota. Po tym jak Wielka Brytania odmówiła wydania złota reżimowi Maduro, rosyjskie depozyty pozostały jego ostatnią rezerwą „na czarną godzinę”. Rynkowa wartość sprzedanego przez Wenezuelę złota szacowana jest na 1,2 mld dolarów. Uzyskane w ten sposób pieniądze, jak Maduro oświadczył w wystąpieniu telewizyjnym, ma zamiar przeznaczyć na „poprawę położenia” ludności. Wydaje się jednak, że bardziej w tym wypadku chodzić może o kupienie lojalności sił zbrojnych, których wsparcia chwiejący się reżim bardzo potrzebuje. Jak informuje dziś Margarita Simonjan, szefowa rosyjskiego propagandowego kanału Russia Today, której Maduro zgodził się udzielić wywiadu, opuścił on swą rezydencję i przebywa aktualnie w jednej z baz wojskowych.

Związany z wenezuelską opozycją Jose Guerra, w przeszłości główny ekonomista tamtejszego Banku Centralnego, alarmuje, że władze przygotowują się do operacji wywiezienia 20 ton złota z kraju. Najprawdopodobniej i w tym wypadku, przy współpracy Rosji, zostaną one sprzedane na wolnym rynku, aby zasilić finansowo reżim Maduro.

W całej sprawie warto zwrócić też uwagę, na ubiegłotygodniową wizytę ministra Ławrowa w Maroko i Algierii, w trakcie której, najprawdopodobniej, uzgadniano zgodę Rabatu na międzylądowanie rosyjskiego samolotu z gotówka dla Maduro.

Jak informują południowoamerykańskie media, na granicy wenezuelsko – kolumbijskiej, w mieście Cucuta, widziany był w ostatnich dniach generał Craig S. Faller, dowódca Sił Południowych USA. Jego obecność wskazywałaby na nadchodzące w Wenezueli przesilenie.