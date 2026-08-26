Zwolnienia w słynnej gazecie amerykańskiej armii. Miało pójść o cenzurę

Departament Obrony zarzucił im niesubordynację. Slavin i Korte wiążą decyzję z wywiadem dla CBS News, w którym mówili o niezależności redakcyjnej gazety.

"To byłaby czerwona linia"

Slavin mówił w CBS News o granicach ingerencji Pentagonu w pracę redakcji. Jako przykład podał sytuację, w której redakcja dostałaby polecenie, by nie publikować prawdziwego materiału i zastąpić go tekstem przygotowanym przez resort obrony. Po otrzymaniu wypowiedzenia Slavin przekazał, że właśnie ta wypowiedź została wskazana w zawiadomieniu o zwolnieniu.

Za niesubordynację zwolniona została również Lara Korte, reporterka zajmująca się Bliskim Wschodem. Ona także wystąpiła w materiale CBS News. – Pracuję dla "Stars and Stripes". Nie dla Pentagonu, nie dla żadnej administracji, nie dla żadnego decydenta. Jestem tutaj, żeby relacjonować życie społeczności wojskowej – mówiła. Po zwolnieniu Korte zaznaczyła, że wcześniej nie wywierano na nią presji, by wstrzymywała materiały lub publikowała określone treści. Dodała jednak, że deklarowana niezależność gazety musi być respektowana także "w praktyce".

Wydawca miał odejść na emeryturę

Trzecią zwolnioną osobą jest Max Lederer, wydawca "Stars and Stripes" od 19 lat. Kilka dni wcześniej zapowiedział, że 30 września przejdzie na emeryturę. Z gazetą był związany od ponad 30 lat. W wiadomości do pracowników napisał, że jego sposób kierowania gazetą oraz rozumienie jej wartości i misji różnią się w fundamentalny sposób od kierunku wyznaczanego przez kierownictwo Departamentu Obrony. Pentagon nie czekał do jego planowanego odejścia i również wręczył mu wypowiedzenie.

"Stars and Stripes" jest częścią Departamentu Obrony, a jej dziennikarze są pracownikami Pentagonu. Gazeta od lat ma jednak zagwarantowaną niezależność redakcyjną. Jest kierowana przede wszystkim do amerykańskich żołnierzy i ich rodzin, w tym wojskowych stacjonujących poza USA.

Gazeta dysponuje rocznym budżetem w wysokości około 29 mln dolarów, z czego mniej więcej połowa pochodzi ze środków publicznych. Według CBS News jej treści docierają średnio do 1,4 mln osób dziennie. Oprócz serwisu internetowego "Stars and Stripes" nadal wydaje papierowe wydania dla żołnierzy za granicą, także w miejscach z ograniczonym dostępem do internetu.

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