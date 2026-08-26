Ludzie Morawieckiego odchodzą od PiS w PE. Dworczyk potwierdza

Decyzję potwierdził Michał Dworczyk. Politycy Rozwoju Plus chcieliby jednak pozostać w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. Decyzję o opuszczeniu delegacji PiS podjęli w środę trzej europosłowie związani z Rozwojem Plus – Michał Dworczyk, Piotr Müller i Waldemar Buda. Tym samym realizuje się scenariusz, o którym Müller mówił już w ubiegłym tygodniu.

Dworczyk potwierdził PAP, że decyzja zapadła, ale nie przesądzono jeszcze, jak będzie nazywać się nowa delegacja ani do której grupy politycznej w Parlamencie Europejskim ostatecznie dołączy.

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to grupa, do której należy również PiS. W jej skład wchodzą m.in. włoscy Bracia Włosi premier Giorgii Meloni oraz Szwedzcy Demokraci.

Rozłam w PiS przenosi się do Brukseli

Odejście europosłów jest kolejną konsekwencją konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz powstania środowiska politycznego skupionego wokół Mateusza Morawieckiego.

Dwa tygodnie temu Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS zdecydował o wykluczeniu z partii 40 parlamentarzystów – 38 posłów i dwóch senatorów – którzy weszli w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Wśród nich znalazł się były premier Mateusz Morawiecki.

Inaczej wyglądała sytuacja Müllera, Dworczyka i Budy. Chociaż należą oni do stowarzyszenia Rozwój Plus, pozostawali w delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Rzecznik dyscypliny PiS Karol Karski tłumaczył, że decyzja sądu koleżeńskiego ich nie obejmowała, ponieważ europosłowie nie tworzyli odrębnego klubu parlamentarnego.

Teraz sami zdecydowali o opuszczeniu delegacji PiS. Piotr Müller już wcześniej wskazywał, że europosłowie Rozwoju Plus utożsamiają się z fundamentami programowymi EKR. Wymieniał wśród nich ochronę suwerenności państw, wolny rynek, ograniczenie unijnej biurokracji, tradycyjne wartości oraz silne bezpieczeństwo oparte na NATO.

Według Müllera po rozstaniu środowiska Morawieckiego z PiS dalsze pozostawanie w delegacji tej partii stało się niemożliwe.

Dworczyk poinformował ponadto, że deklaracje członkostwa w Rozwoju Plus złożyło dotychczas około 3 tys. osób.

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