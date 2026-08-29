Znów o faszystofobii

PIECZEŃ RZYMSKA W Italii faszystofobia jest groźną chorobą umysłową, która ogranicza zdolności poznawcze, szczególnie myślenie i logikę.
Atakuje również system nerwowy i emocjonalny, prowadząc do napadów histerii, agresji, a nawet przemocy. Ofiarą padają wyłącznie postępowcy, za to niemal wszyscy. Z tego względu morbus jest również kuriozalnym, masowym zjawiskiem społecznym, które ku przestrodze opisuję P.T. Czytelnikom „Do Rzeczy” od blisko 11 lat.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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