Znów o faszystofobii

Atakuje również system nerwowy i emocjonalny, prowadząc do napadów histerii, agresji, a nawet przemocy. Ofiarą padają wyłącznie postępowcy, za to niemal wszyscy. Z tego względu morbus jest również kuriozalnym, masowym zjawiskiem społecznym, które ku przestrodze opisuję P.T. Czytelnikom „Do Rzeczy” od blisko 11 lat.