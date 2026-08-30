Tajemnicza wizyta szefa CIA
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Świat
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Tajemnicza wizyta szefa CIA

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Szef CIA John Ratcliffe
Szef CIA John Ratcliffe Źródło: PAP/EPA / Win Mcnamee
GLOBALNE OCHŁODZENIE Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył do stolicy Rosji we wtorek.

Tego typu spotkania są stosunkowo rzadkie. Jeszcze rzadziej zwiastują zaś coś dobrego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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