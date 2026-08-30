Tajemnicza wizyta szefa CIA

GLOBALNE OCHŁODZENIE Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył do stolicy Rosji we wtorek.
Tego typu spotkania są stosunkowo rzadkie. Jeszcze rzadziej zwiastują zaś coś dobrego.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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