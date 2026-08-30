Szpiedzy z krainy białych niedźwiedzi
Udostępnijdodaj Skomentuj
Świat
  • Jan BogatkoAutor:Jan Bogatko

Szpiedzy z krainy białych niedźwiedzi

Dodano: 
Flagi Niemiec i Rosji
Flagi Niemiec i Rosji Źródło: Unsplash
Były szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, Thomas Haldenwang, stwierdził niedawno, że Władimir Putin uważa rosyjskich Niemców za swoich ludzi. Może to i przesada, ale z pewnością prezydent Rosji ma z czego wybierać. Odstraszających przykładów nie brak

To żadna nowość. Od dawna wiadomo, że Niemcy znajdują się na celowniku rosyjskich tajnych służb. Na domiar złego nie bez winy Berlina. Polityka od lat realizowała bowiem plan sprowadzenia „do domu” (dawniej mówiono „Heim ins Reich”) Niemców nadwołżańskich. Bogata Republika Federalna Niemiec potrzebowała rąk do pracy. To, że rodacy z głębi Rosji nie znali „ojczystego” języka, nie stanowiło żadnej przeszkody. Wszystkim „wypędzonym” zapewniano za darmo w razie konieczności długie i zazwyczaj drogie kursy językowe. Oferowały je najlepsze szkoły językowe, z Instytutem Goethego na czele. Tak rodziły się talenty, którymi w końcu zainteresowała się Moskwa.

Nagle – ni stąd, ni z owąd – pojawiły się tu i tam, głównie w wielkich miastach, ale nie tylko – także w ważnych strategicznie punktach – kamery, przekazujące nakręcony film przez telefon komórkowy do centrali obcego wywiadu.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także