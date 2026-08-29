Zakaz eksportu oleju napędowego. Rosyjski rząd zdecydował

Biuro prasowe rosyjskiego rządu poinformowało o podpisaniu rezolucji przedłużającej zakaz eksportu oleju napędowego i paliwa okrętowego eksportowanych z Rosji przez bezpośrednich producentów. Ograniczenie będzie obowiązywać do 30 września 2026 roku.

Rosja przedłuża zakaz eksportu oleju napędowego

"Decyzja została podjęta w celu utrzymania stabilnej sytuacji na krajowym rynku paliw" – czytamy w komunikacie.

Ogólny zakaz eksportu paliw w Rosji obowiązuje do 31 stycznia 2027 roku, jednak dla bezpośrednich producentów oleju napędowego i paliwa okrętowego, a także olejów napędowych, ograniczenie to obowiązuje do 31 sierpnia 2026 roku.

Kryzys paliwowy w Rosji. Spada produkcja benzyzny

"The Moscow Times" informuje, że produkcja benzyny w Rosji spadła do około 80 tys. ton dziennie pod koniec sierpnia, co stanowi 70 proc. letniego poziomu zużycia – przez co na rynku brakowało co trzeciego litra.

W ciągu ostatniego tygodnia, w wyniku ataków dronów z Ukrainy, zamknięto główne rafinerie Permnefteorgsintez, NORSI i Yaroslavnefteorgsintez, produkujące znaczne ilości benzyny silnikowej.

W wyniku tych przestojów różnica między produkcją a popytem rynkowym powiększyła się do około 35 tys. ton dziennie. Latem Rosja zużywa około 115 tys. ton benzyny dziennie.

W sierpniu rosyjskie zakłady produkowały średnio około 90 tys. ton benzyny dziennie, pokrywając 80 proc. zapotrzebowania. Pod koniec miesiąca produkcja powróciła niemal do poziomu z początku lipca, kiedy to pierwsza fala kryzysu paliwowego osiągnęła apogeum.

Niedobór zmusił Rosję do zwiększenia zakupów z zagranicy. Szacuje się, że w sierpniu dostawy produktów naftowych drogą morską z krajów azjatyckich wyniosą 270 tys. ton, a import benzyny z Białorusi 150 tys. ton.

Ogółem handlowcy szacują import benzyny w sierpniu na około 220 tys. ton, czyli 7 tys. ton dziennie. Nawet uwzględniając import i zakaz eksportu obowiązujący do 31 stycznia, rynek rosyjski otrzymuje około 97 tys. ton benzyny dziennie – 85 proc. zapotrzebowania.

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