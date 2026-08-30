Pogrzeb na Wołyniu. Pochówek ofiar UPA

Szczątki 55 ofiar, które zostały ekshumowane w lipcu i sierpniu, zostaną pochowane na polskim cmentarzu w Ostrówkach w jednej z dwóch istniejących mogił zbiorowych. Miejsca pochówku zostały stworzone w wyniku poprzednich ekshumacji w 1992, 2011, a także 2015 roku.

Znane twarze wśród uczestników pogrzebu

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w uroczystości biorą udział rodziny pomordowanych. Na ceremonii pojawili się również przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Wśród zgromadzonych są m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, a także zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski. W uroczystościach biorą również udział były premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Z kolei stronę ukraińską reprezentuje m.in. wiceminister kultury Iwan Werbycki.

Jak podkreślił zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski, "to jest naprawdę ważny dzień dla Polski". – Dokumentacja, która się zachowała, źródła historyczne, wspomnienia są zgodne z tym, co rzeczywiście znajdujemy tutaj, prowadząc prace poszukiwawcze, a potem ekshumacyjne. Ten niezwykle wysoki odsetek dzieci i kobiet świadczy o tym, że było to po prostu zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią ludobójstwo – powiedział Polejowski.

Ukraina zdecydowała ws. kolejnych ekshumacji

Ukraiński IPN poinformował w sierpniu, że jest zgoda na przeprowadzenie ekshumacji polskich ofiar ludobójstwa wołyńskiego w Hucie Pieniackiej i Ugłach.

Jak przekazał Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy, decyzje zapadły na posiedzeniu ukraińskiej Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. Posiedzenie odbyło się w piątek.

"W ramach realizacji ustaleń osiągniętych przez Ukraińsko-Polską Grupę Roboczą ds. Pamięci Narodowej komisja wyraziła zgodę na przeprowadzenie badań ekshumacyjnych na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka" – ogłosił UINP w sobotę na Facebooku.

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