Szwecja ćwiczy masowy pochówek poległych żołnierzy i ofiar wojny

Po raz pierwszy od dziesięcioleci Szwecja przećwiczyła kompleksowo działania związane z postępowaniem z ofiarami wojny – podała w poniedziałek (1 września) stacja Euronews.

W szkoleniu uczestniczyło ponad 300 wojskowych oraz przedstawiciele m.in. Kościoła Szwecji, administracji podatkowej i urzędu odpowiedzialnego za pobór do wojska.

Ćwiczono cały proces – od wydobycia i identyfikacji ciał, przez powiadamianie rodzin, ambasad państw sojuszniczych i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, po pochówek z wojskowymi honorami.

Manekiny i worki symbolizowały żołnierzy poległych w działaniach wojennych. Według uczestników podobne ćwiczenia na taką skalę przeprowadzono w Szwecji ostatnio w 1952 r.

Szwecja ćwiczy na wypadek masowych ofiar wojny. Wykorzystano 500 manekinów

Jeden z wojskowych kapelanów zwrócił uwagę, że widok dziesiątek worków ułożonych w równych rzędach unaocznił uczestnikom skalę możliwych konsekwencji konfliktu, gdyby Rosja rzeczywiście zdecydowała się zaatakować państwo członkowskie NATO.

Aurora 26 były największymi krajowymi ćwiczeniami wojskowymi Szwecji od lat 90. Wzięło w nich udział około 18 tys. żołnierzy z 13 państw. Manewry są elementem szerszego programu wzmacniania szwedzkiej "obrony totalnej", rozwijanego po przystąpieniu kraju do NATO w 2024 r. w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę, którą Władimir Putin rozpoczął 22 lutego 2022 r.

Szwedzkie władze podkreślają, że przygotowania nie oznaczają przewidywania konkretnej liczby ofiar. Mają zwiększyć gotowość instytucji na wypadek poważnego kryzysu lub wojny.

Po ćwiczeniach wojskowi wskazywali jednak na potrzebę zmian w wyposażeniu i organizacji systemu medycznego na wypadek zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych.

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