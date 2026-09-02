Tajny program Rosji i Iranu. Sikorski komentuje doniesienia

Jak wynika ze śledztwa "FT", program oznaczony kryptonimem C430L rozpoczął się w 2023 r. i był kontynuowany także podczas wojny USA i Izraela z Iranem.

W jego ramach rosyjscy specjaliści pomagali Irańczykom opracować napęd strumieniowy (ramjet), umożliwiający pociskom utrzymywanie prędkości kilkakrotnie większej od prędkości dźwięku. Technologia może znaleźć zastosowanie zarówno w pociskach przeciwokrętowych, jak i przeznaczonych do atakowania celów naziemnych.

Według dziennika w projekt zaangażowane były rosyjskie przedsiębiorstwa i specjaliści zajmujący się technologią rakietową. Program koordynował państwowy eksporter uzbrojenia Rosoboroneksport we współpracy z NPO Maszinostrojenija.

Dokumenty, korespondencja oraz dane dotyczące podróży rosyjskich inżynierów wskazują, że kontakty z Iranem rozpoczęły się jeszcze przed formalnym podpisaniem kontraktu w listopadzie 2023 r.

Sikorski: Putin nie szanuje Trumpa

Ujawnione informacje skomentował szef MSZ Radosław Sikorski. "Putin nie szanuje Trumpa" – napisał minister w serwisie X.

Tajna współpraca Rosji i Iranu nad zaawansowanymi pociskami

"FT" podkreśla, że Iran od lat dąży do opracowania naddźwiękowych pocisków manewrujących. Teheran dysponuje już zaawansowanymi pociskami balistycznymi oraz własnymi konstrukcjami określanymi jako hipersoniczne, jednak stworzenie napędzanego powietrzem pocisku manewrującego z silnikiem strumieniowym pozostawało istotną luką w jego arsenale.

Według ustaleń gazety Iran miał już przetestować system napędowy, ale nie ma dowodów, że dysponuje obecnie w pełni operacyjnym pociskiem tego typu. Rosyjska pomoc może jednak w przyszłości znacząco zwiększyć zdolności Iranu do rażenia amerykańskich okrętów i innych celów wojskowych na Bliskim Wschodzie.

Czytaj też:

Rosja wzmacnia arsenał Iranu. Ujawniono dostawy przez Morze Kaspijskie