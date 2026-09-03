Rosja stanowczo odpowiada na ruch Niemiec. Ławrow ogłosił decyzję

5 sierpnia na lotnisku Lipsk/Halle znaleziono drona z materiałem wybuchowym. Bezzałogowiec znajdował się w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Antonow An-124. Maszyny tego typu są wykorzystywane m.in. do transportu sprzętu wojskowego. Według relacji mediów, dron uderzył w skrzydło samolotu.

Około 20 minut później drugi dron miał zderzyć się z samolotem transportowym DHL, który przerwał podejście do lądowania i został skierowany do Hanoweru. 14 sierpnia znaleziono kolejny bezzałogowiec z materiałami wybuchowymi. W pobliżu lotniska odkryto również anteny, które mogły służyć do sterowania dronami.

Sprawa wywołała poruszenie w Niemczech. Rząd federalny ogłosił, że za próbą ataku dronów na lotnisku Lipsk/Halle stała Rosja. – Od dłuższego czasu nasze służby bezpieczeństwa obserwują hybrydowe akcje w Niemczech i europejskim sąsiedztwie. Te akcje skierowane są przeciwko infrastrukturze krytycznej, firmom zbrojeniowym i wspieraniu Ukrainy. Ustalenia naszych służb i służb krajów partnerskich wskazują jasno na rosyjski udział w planowanych, przeprowadzonych i udaremnionych akcjach – powiedział szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul przekazał, że w odpowiedzi na rosyjską prowokację zostanie zamknięty konsulat Federacji Rosyjskiej w Bonn oraz Rosyjski Dom w Berlinie.

Zdecydowany ruch Rosji. Zamykają instytucje

Władimir Putin uznał przedstawiane przez Niemcy dowody za sfabrykowane. Teraz głos w sprawie zabrał minister spraw zagranicznych Rosji. – Niemcy mają tu filie Instytutu Goethego: w Moskwie, Petersburgu i Jekaterynburgu. Oczywiście, zostaną zamknięte po tym, jak nasz dom kultury został stamtąd wyrzucony. Inaczej nie będziemy się szanować – oświadczył Siergiej Ławrow, cytowany przez rosyjską agencję TASS.

Na stronie niemieckiego instytutu można przeczytać, że w Rosji funkcjonuje jeszcze jeden ośrodek – w Nowosybirsku. Z kolei jednostka w Jekaterynburgu to Centrum Języka Niemieckiego, którego patronem jest Instytut Goethego.

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