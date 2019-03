Netanjahu pokazuje środkowy palec. Kontrowersyjne billboardy w Izraelu

Kontrowersyjne billboardy powstały z inicjatywy partii Yashar. Widać na nich m.in. wizerunek premiera Izraela Benjamina Netanjahu oraz przywódcy Partii Pracy Abrahama "Avi" Gabbaja z wyciągniętym środkowym palcem.

– Co to ma być? Wszyscy wiem co to znaczy, widzi się takie gesty na ulicy. Zapytasz kogoś o coś, a on pokazuje ci środkowy palec, co to może oznaczać? To jest złe, to całkowity brak szacunku. To mnie obrzydza – powiedział jeden z mieszkańców Tel Awiwu. Inny stwierdził, że nie wierzy w przedwyborcze obietnice polityków.

Na początku kwietnia tego roku odbędą się wybory do izraelskiego Knesetu. Walcząc o utrzymanie władzy Netanjahu przekonuje, że jeśli jego partia, Likud, poniesie porażkę, to do nowej koalicji rządowej wejdą partie arabskie.