Opłakane skutki LGBT+

Olivier Bault | Deklaracja LGBT + podpisana przez prezydenta Warszawy to przyłączenie się do nihilistycznego eksperymentu inżynierii społecznej. Jak on przebiega?

Warszawa chce podążyć drogą wytyczoną na początku wieku przez wiele miast, regionów i państw w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej. Deklaracja LGBT+ podpisana 18 lutego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zawiera bowiem te same postulaty lobby LGBT, które są tam wdrażane.