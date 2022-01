Marzenie o zemście. Ziemkiewicz zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

Nowe "Do Rzeczy"

– Była kiedyś taka kabaretowa piosenka o Donaldzie Tusku: Donald marzy, żeby było miło. Piosenka może i zabawna, ale całkowicie nieprawdziwa. Donald marzy o czymś dokładnie odwrotnym - żeby było niemiło, żeby stosy płonęły, żeby trzaskały gilotyny i żeby w powietrzu aż furkotało od wyrzucanych przez okna pisowców – stwierdził publicysta.

– A jeżeli sam Donald Tusk, skądinąd mający sam opinię człowieka mściwego nie marzy na głos i swoich marzeń nie opowiada na prawo i lewo, to już jego ludzie, zarówno politycy, autorytety jak i autorzy opinii opozycji totalnej coraz więcej energii poświęcają na snucie wizji zemsty – mówi Ziemkiewicz.

To nie jedyny tekst o polityce w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy". – Zwracamy uwagę na mało zauważalny projekt zmiany ordynacji wyborczej. Kamila Baranowska sprawdza, co by to zmieniło i co by z tego wszystkiego wynikło – zaznaczył.

– Krzysztof Masłoń żegna niedawno zmarłego prof. Jacka Trznadla, autora wielu wspaniałych prac, ale przede wszystkim niezwykle ważnej "Hańby domowej" – kontynuuje Ziemkiewicz.

– Piotr Semka odnosi się do filmu o Edwardzie Gierku. Co tam jest prawdą? Niewiele, ale przeczytajcie państwo – dodał publicysta.

W nowym "Do Rzeczy" znajdą Państwo wiele innych ciekawych tematów. Zapraszamy do lektury!