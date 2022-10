"Do Rzeczy" nr 44: Analiza Piotra Semki. Jak Tomasz Lis sprawił, że stał się kulą u nogi dla własnego środowiska

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Donald Tusk, podchwytując sensacje "Newsweeka" z odgrzewanej "afery podsłuchowej", strzelił sobie w kolano – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Ośmiorniczki kontratakują".

– Literatura pisana z myślą o młodym czytelniku powinna być przynajmniej nie gorsza niż ta adresowana do odbiorców starszych wiekiem, a w wypadku Marka Twaina bywa lepsza. Jeśli książki, które czytamy, oprócz tego, że nie unikają najtrudniejszych tematów – a takie podejmował pisarz, i to nierzadko – potrafią nas rozbawić i przywołać uśmiech (nie rechot!) na naszej twarzy, tym bardziej winniśmy je cenić– pisze Krzysztof Masłoń w tekście "Uśmiech Marka Twaina".

– W ramach budowy Kościoła synodalnego wiernym na całym świecie proponuje się coraz to nowe koncepcje. Słyszeliśmy już o rozmywaniu władzy biskupów czy o błogosławieniu związków LGBT. Teraz dochodzi do tego… kapłaństwo kobiet. Czy jest jakaś granica w reformistycznym szaleństwie, któremu oddają się watykańscy hierarchowie? – rozważa Paweł Chmielewski w artykule "Watykan propaguje… kapłaństwo kobiet".

– Gdybym w dzieciństwie mógł dostać w swoje wiecznie wyciągane w kierunku ciekawych lektur ręce takie komiksy, jakie od kilku lat wydaje IPN, to po pierwsze – szybciej bym zrozumiał, że nauka historii może być przyjemna, a po drugie – wcześniej odkryłbym i polubił komiks, a moja ich kolekcja najpewniej byłaby dziś sporo większa. Ech… – pisze Radosław Wojtas w tekście. "Historia w dymkach".

– To, co się działo ostatnio wśród brytyjskich konserwatystów, dowodzi, że nigdy nie należy tracić nadziei. Oto Rishi Sunak, który we wrześniu przegrał z Liz Truss wyścig o stanowisko lidera partii i tym samym premiera, niespodziewanie osiągnął cel. W dodatku po zaledwie siedmiu tygodniach i bez specjalnego wysiłku, bo wydarzenia pracowały nań same– pisze Teresa Stylińska w artykule "Trzeci premier na Downing Street".

Na łamach nowego "Do Rzeczy" również Joanna Bojańczyk o modowej etykiecie żałobnej.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 31 października 2022 r.